Studentenvertretung der Kieler Universität kritisiert Verbot von Verschleierung

Die Studentenvertretung der Kieler Universität hat das von der Hochschulleitung verhängte Verbot der Vollverschleierung kritisiert.

Seiner Ansicht nach dürfe es in einer "freiheitlich demokratischen Gesellschaft" nicht sein, Frauen wegen einer "religiös begründeten Entscheidung" den Zugang zu öffentlichen Bildungseinrichtungen zu versperren, teilte der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) am Dienstagabend in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt mit.

Das Präsidium der Universität hatte Ende Januar ein Verbot für die Vollverschleierung in Lehrveranstaltungen und Prüfungen erlassen. Die Entscheidung fiel in Folge eines Vorfalls mit einer Studentin. Diese will Medienberichten zufolge juristisch gegen das Verbot vorgehen, das die Universität unter anderem mit Einschränkungen bei der nonverbalen Kommunikation mittels Gestik und Mimik begründet.

Auch diesen Ansatz kritisierte der Asta. "Es stellt sich die Frage, welche Anforderungen das Präsidium an die Gestik und Mimik seiner Studierenden stellt. Der Gesichtsausdruck der Studierenden steht jedenfalls nicht zur Bewertung der Dozierenden", erklärte dieser.

Auch die Tatsache, dass das Tragen einer Vollverschleierung im Islam nicht vorgeschrieben sei, rechtfertige ein Verbot nicht, erklärte der geschäftsführende Ausschuss der Studentenparlaments. Begründe eine Frau dies "mit ihrem persönlichen Verständnis vom Islam, muss dies von der Universität und den Universitätsmitgliedern akzeptiert werden". Angehörigen anderer Religionen sei es jedenfalls erlaubt, an der Hochschule offen religiöse Kleidung und Symbole zu tragen.

Zugleich betonte der Asta, er unterstütze auf keinen Fall "radikale religiöse Überzeugungen", die andere Menschen diskriminierten. Er sei allerdings der Auffassung, dass ein Ausschluss von Bildung nur zur weiteren Verhärtung "radikaler" Positionen führe. Betroffenen sollte "Beratung und Unterstützung zum Ausstieg angeboten werden".

Die Entscheidung der Universitätsleitung hatte auch in der Politik eine kontroverse Debatte ausgelöst. Innerhalb der Landesregierung unterstützten CDU und FDP das Vorgehen, die Grünen kritisierten es.

Bereits Anfang 2017 hatte sich der Deutsche Hochschulverband, der Berufsverband der Wissenschaftler an Universitäten, für ein Verbot von Ganzkörperverschleierungen in Lehrveranstaltungen ausgesprochen. Dieses sei etwa mit Blick auf die Arbeitsabläufe an Hochschulen, die Identifizierung von Prüflingen sowie die Bedeutung von nonverbaler Kommunikation beim Lehren und Lernen notwendig sowie vertretbar.

Vereinzelt kommt es in Schulen und Hochschulen zu Konflikten um den Umgang mit Menschen, die eine Vollverschleierung etwa in Form einer sogenannten Burka oder eines Nikabs tragen. Einige Länder wie Niedersachsen und Bayern untersagten das Tragen in Schulen generell. Entsprechende Regelungen gelten auch für Beamte oder bei Kontakten mit Behörden, bei denen eine Identifizierung des Gesichts nötig ist.