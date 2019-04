Mutmaßliches Daesh-Mitglied in Hamburg festgenommen

Die deutschen Sicherheitsbehörden haben in Hamburg ein mutmaßliches Mitglied der Terrororganisation Daesh festgenommen.

Der 28-jährige Deutsche stehe im Verdacht, sich hierzulande an der Gewinnung neuer Daesh-Unterstützer beteiligt und 2014 die Schleusung eines Freiwilligen in Daesh-Gebiete in Syrien organisiert zu haben, teilte die Bundesanwaltschaft am Mittwoch in Karlsruhe mit.

Der Beschuldigte verbrachte demnach Ende 2013 und Anfang 2014 selbst einige Monate bei der Terrororganisation in Syrien und durchlief dort eine militärische Ausbildung. Im März 2014 kehrte er nach Deutschland zurück und warb hier um Mitglieder. Bei der Ausreise eines Angeworbenen diente er laut Anklagebehörde als "Bindeglied" und wickelte die Kommunikation ab.

Der Verdächtige wurde am Mittwoch von Beamten des Hamburger Landeskriminalamts festgenommen. Er sollte nach Karlsruhe gebracht werden, um dem Haftrichter beim Bundesgerichtshof vorgeführt zu werden. Dieser entscheidet über die Untersuchungshaft.