Hamburg ist vor Berlin und Nürnberg Stauhauptstadt

Autofahrer stehen in Deutschlands Städten einer Datenauswertung zufolge immer länger im Stau. Die meiste Zeit verloren Autofahrer im vergangenen Jahr in Hamburg, Berlin und Nürnberg, wie der Autoclub "Mobil in Deutschland" am Dienstag nach Auswertung von Daten des Karten- und Navigationsgeräteherstellers TomTom mitteilte.

In der "Stauhauptstadt" Hamburg dauert beispielsweise eine halbstündige Autofahrt im morgendlichen Berufsverkehr 16 Minuten länger. Abends sind es 18 Minuten mehr. Ein Pendler, der täglich etwa eine Stunde unterwegs ist, verliert dementsprechend im Mittel 34 Minuten täglich. Bei 200 Arbeitstagen im Jahr sind das laut dem Autoclub 113 Stunden, die Pendler am Steuer saßen, ohne sich fortzubewegen.

Am schlimmsten ist die Situation laut TomTom am Montagmorgen und am Donnerstagnachmittag. Über den ganzen Tag gesehen brauchen Autofahrer in Hamburg je Stunde reine Fahrzeit etwa 20 Minuten länger.

In Berlin müssen Pendler zu den Hauptverkehrszeiten täglich im Schnitt 31 Minuten zusätzlich einkalkulieren. Somit standen sie 2018 während der Rush Hour für 103 Stunden im Stau.

Nürnberg liegt auf Platz drei, was nach Angaben des Automobilclubs aber hauptsächlich am Ausbau der A73 liegt. Allerdings ist hier die Stausituation über den Tag gesehen nicht ganz so schlimm wie in Hamburg und Berlin.

Hinter den drei Städten folgen Bremen, Stuttgart, München, Bonn, Frankfurt am Main, Dresden und Köln. Insgesamt hätten sich fast alle betrachteten Städte verschlechtert, resümierte der Automobilclub. Einzige Ausnahmen sind Frankfurt am Main, wo die Situation gleichblieb, sowie Stuttgart und Köln, die sich leicht verbessern konnten. Damit setze sich der Trend der vergangenen Jahre fort, dass Deutschland mehr und mehr "verstaut".

Ein Grund dafür sei, dass die Menschen mehr Autos kauften und mehr unterwegs seien. Die Politik müsse nun dringend handeln und in die Infrastruktur investieren, forderte "Mobil in Deutschland" - denn Verkehrsfluss trage gleichzeitig auch zum Klimaschutz bei.

"Stau ist aus dem alltäglichen Stadtbild nicht wegzudenken", erklärte Michael Haberland, Präsident des Automobilclubs. "Für Mobilität und funktionierende Infrastruktur muss eben auch etwas getan werden. Das sei in den vergangenen Jahrzehnten "ganz einfach verschlafen" worden.