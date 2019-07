Dresden gedenkt Ermordung von Marwa El-Sherbini vor zehn Jahren

Anlässlich des zehnten Jahrestags der Ermordung der Ägypterin Marwa El-Sherbini hat der Zentralrat der Muslime in Deutschland erstmals einen Preis für Zivilcourage vergeben.

Zudem erklärt der Zentralrat gemeinsam mit weiteren Religionsgemeinschaften und zivilgesellschaftlichen Akteuren den 1. Juli zum bundesweiten Tag gegen Muslimfeindlichkeit.

Marwa El-Sherbini war am 1. Juli 2009 während einer Verhandlung im Dresdner Landgericht von einem damals 28-jährigen Mann vor den Augen ihres dreijährigen Kindes erstochen worden. Ihr Ehemann wurde schwer verletzt.

Zu dem Prozess war es gekommen, weil der Täter die 31-jährige Ägypterin auf einem Spielplatz als "Terroristin" und "Islamistin" beschimpft hatte. Die schwangere El-Sherbini starb noch im Gericht. Das Verbrechen sorgte in Deutschland und in Ägypten für Entsetzen. Der Täter wurde unter anderem wegen Mordes aus Fremdenhass zu einer lebenslanger Haftstrafe verurteilt.

"Das Vermächtnis Marwa El-Sherbinis drückt sich in ihrer Zivilcourage, ihrer Toleranz und in ihrem beispielhaften Eintreten für das durch das Grundgesetz verbriefte Recht auf uneingeschränkte Freiheit der Religionsausübung aus", erklärte Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime. "Ihr Tod ermahnt uns alle, wachsamer, wehrhafter und wirksamer als bisher, dem tendenziellen und offen gelebten Rassismus, der Islamfeindlichkeit in unserer Gesellschaft energisch, mit aller Kraft und Überzeugung entgegenzutreten."

Mit dem "Internationalen Marwa El-Sherbini-Preis für Zivilcourage" werden demnach Mevlüde Genç aus Deutschland und Farid Ahmad aus Neuseeland geehrt. Die damals 50-Jährige Mevlüde Genç verlor bei einem von Rechtsradikalen verübten Brandanschlag am 29. Mai 1993 auf ihr Haus in Solingen zwei Töchter, zwei Enkelinnen und eine Nichte.

Farid Ahmad verlor bei dem rechtsextremen Anschlag auf Moscheen im neuseeländischen Christchurch im März seine Frau. Ferid Ahmads Worte hätten sich ins Gedächtnis eingebrannt, als dieser sich nach dem Anschlag trotz der für ihn schweren Zeit für Liebe und Vergebung ausgesprochen haben, so der Zentralrat.

Auch Mevlüde Genç habe "menschliche Größe" gezeigt, indem sie Hass und Zerstörung mit Barmherzigkeit und Versöhnung begegnete. Beide hätten auf "Rassismus und Hass mit Versöhnung und Zusammenhalt in ihren jeweiligen Gesellschaften geantwortet". Der Preis wird voraussichtlich bei einem Festakt Ende des Jahres verliehen.

In Dresden waren anlässlich des zehnten Jahrestags der Ermordung von Marwa El-Sherbini zahlreiche Veranstaltungen geplant. Neben der jährlichen Gedenkveranstaltung im Landgericht wurde am Montag unter anderem zu einem Ökumenisches Friedensgebet in der Kreuzkirche eingeladen.

Die sächsische Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, Petra Köpping (SPD), erklärte, der Mord sei "eine Mahnung an alle, welche furchtbaren Ausmaße gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit annehmen kann". Gerade jetzt sei eine lebendige Erinnerungskultur nötig, die sich für die Opfer politisch und rassistisch motivierter Gewalt stark mache. "Wir sind als Gesellschaft gefordert, ein öffentliches Zeichen gegen jegliche Form von Menschenfeindlichkeit und Diskriminierung zu setzen."