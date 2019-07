Köln: Ditib-Moschee durch Unbekannte schwer beschädigt

Die Ditib-Moschee in Köln Chorweiler ist in der Nacht zum Montag von drei Unbekannten angegriffen worden.

Der Eingangsbereich und das Büro der Moschee wurden dabei beschädigt und völlig verwüstet, wie Moschee-Vertreter mitteilten. Dabei seien auch die Spendenboxen aufgebrochen und das Geld entwendet worden. Die Tat wurde von Sicherheitskameras aufgezeichnet.

Die Polizei nahm indes die Ermittlungen auf. Es sei bisher unklar, mit welchem Motiv die Täter gehandelt hätten.

Im Gespräch mit dem Online-Magazin IslamiQ sagte der Vorsitzende der Moschee, Ibrahim Altun, dass er am Montagmorgen die Moschee „total verwüstet" vorgefunden hätte. „Private Unterlagen lagen zerstreut auf dem Boden und auch die Spendenkiste wurde aufgebrochen. Das Geld haben die Täter mitgenommen. Wir haben sofort die Polizei alarmiert."

Die Angriffe auf Moscheen haben in den letzten Wochen stark zugenommen. Erst vergangene Woche hatte es eine Bombendrohung an der Kölner Zentralmoschee gegeben. Davor gab es Angriffe auf Moscheen in Schleswig und Karlsruhe. Nach weiteren Bombendrohungen auf eine Moschee in Iserlohn und zwei Moscheen in München hat der Staatsschutz begonnen, einen Zusammenhang zwischen den Taten zu prüfen.

In Deutschland hat die Islamfeindlichkeit und der Fremdenhass in den letzten Jahren zugenommen. Allein im letzten Jahr hat die Polizei 813 Hassverbrechen gegen Muslime verzeichnet – die Dunkelzahl liegt weit höher. Mindestens 54 Muslime wurden bei den Angriffen verletzt.