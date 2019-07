Gleich zweimal Probleme bei der Abfertigung am Düsseldorfer Flughafen

Urlauber und Geschäftsreisende auf dem Düsseldorfer Flughafen haben sich am Mittwoch gleich zwei Mal auf Probleme bei der Abfertigung einstellen müssen.

Zunächst fielen in der Nacht und am frühen Morgen bis 8.45 Uhr fünf der sieben Bereiche der Gepäckförderanlage auf dem Airport aus, wie der Flughafen mitteilte. Rund 2500 Gepäckstücke blieben zunächst zurück, teilweise starteten Flugzeuge ohne Gepäck.

Von der technischen Störung der Gepäckförderanlage war nach eigenen Angaben auch der Ex-Tennisstar Boris Becker betroffen. "Viele Taschen/Koffer sind heute am Düsseldorfer Flughafen verloren gegangen, meine auch ...", teilte Becker im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

Laut Flughafen sollten die insgesamt betroffenen rund 2500 zurückgebliebenen Gepäckstücke nach Behebung der Störung in das System eingeschleust, luftsicherheitstechnisch kontrolliert und von den Fluggesellschaften schnellstmöglich an den Bestimmungsort befördert werden.

Ebenfalls zu Problemen bei der Abfertigung am Düsseldorfer Airport kam es am Mittwochnachmittag, als ein Flugsteig des größten nordhein-westfälischen Flughafens kurzzeitig geräumt werden musste. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine Gruppe Reisender eine alarmgesicherte Türe im Sicherheitsbereich per Nottaste geöffnet. Auf Veranlassung der Bundespolizei wurde daraufhin der Flugsteig B um 15.30 Uhr geräumt, durchsucht und um 16.15 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

Auch Passagiere, deren Boarding noch nicht beendet war, mussten die Flugzeuge wieder verlassen, um sich einer erneuten Sicherheitskontrolle zu unterziehen. Betroffen waren etwa tausend abfliegende Passagiere.