Berlin: Wachmann in Flüchtlingsheim ruft Schwangerer keinen Rettungswagen

Nach schweren Vorwürfen der unterlassenen Hilfeleistung einer hochschwangeren Frau gegen einen Wachmann in einer Berliner Flüchtlingsunterkunft hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet.

Es werde auch wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Zunächst laufen die Ermittlungen demnach gegen Unbekannt. Nach Angaben des Flüchtlingsrats hatte die Frau im neunten Schwangerschaftsmonat im Krankenhaus ihr Baby verloren, nachdem ein Securitymitarbeiter keinen Rettungswagen hatte rufen wollen.

Der Berliner Flüchtlingsrat hatte den Vorfall am Montag veröffentlicht. Die Frau soll in der Nacht auf den 23. Juni plötzlich starke Schmerzen und Blutungen bekommen haben. Ihr Mann habe den Wachmann in der Unterkunft im Stadtteil Lichtenberg daraufhin gebeten, einen Rettungswagen oder ein Taxi zu rufen. Allerdings weigerte dieser sich nach Angaben des Flüchtlingsrats.

Da das Paar erst seit wenigen Monaten in Berlin sei, habe es nicht selbst den Rettungsdienst rufen können. Also erreichten die beiden demnach das etwa drei Kilometer entfernte Krankenhaus zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Im Krankenhaus sei das Baby dann tot geboren worden. Der Flüchtlingsrat gab an, nach Aussage einer Ärztin hätte das Kind bei einem früheren Eintreffen im Krankenhaus womöglich gerettet werden können.