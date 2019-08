Weil sie türkisch sprachen: Mann greift Frauen an

Ein Mann hat am Sonntagabend zwei Frauen auf einem S-Bahnhof in Berlin rassistisch beleidigt und versucht sie mit einer Metallratsche anzugreifen. Grund für den Angriff: Die Frauen sprachen untereinander Türkisch. Darüber berichtete die Bundespolizei am Montag.

Die beiden Frauen hatten zuvor neben ihren Kinderwagen mit Säuglingen auf einer Bank gesessen und sich unterhalten. Der Mann habe daraufhin einer der Frauen (28) am Arm gefasst, sie geschüttelt und aufgefordert Deutsch zu sprechen. Laut der Polizei beleidigte er die zweite Frau (37) und versuchte sie mit einer Metallratsche zu schlagen. Die beiden Frauen konnten in eine S-Bahn flüchten.

Zeugen konnten den Angreifer stoppen und nahmen ihm die Metallratsche ab. Sie konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei dem Mann konnte ein Atemalkoholwert von 1,99 Promille festgestellt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Nötigung.

In Deutschland hat in den letzten Jahren die Islamfeindlichkeit und Fremdenhass zugenommen, ausgelöst durch die rechtsextremen Parteien, die die Ängste vor der Flüchtlingskrise und dem Terrorismus ausgenutzt haben.

Täglich werden nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen mindestens drei Menschen Opfer rassistischer oder fremdenfeindlicher Gewalt in Deutschland.