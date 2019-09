Hessen: Drei Tote bei Absturz von Wartungsgondel an Sendemast

Beim Absturz einer Wartungsgondel an einem Sendemasten auf dem Hohen Meißner in Nordhessen sind am Dienstag drei Menschen ums Leben gekommen.

Die Gondel sei aus einer Höhe von 50 Metern abgestürzt, die Opfer seien eingeklemmt worden, teilte die Polizei in Eschwege mit. Die Unglücksstelle wurde für die Ermittlungen gesperrt, das Amt für Arbeitsschutz und Sicherungstechnik des Regierungspräsidiums Kassel übernahm die Ermittlungen.

Die Sendeanlage auf dem Hohen Meißner, einem Mittelgebirge im Fulda-Werra-Bergland, wird vom Hessischen Rundfunk (HR) betrieben. Insgesamt gibt es dort vier aktive Masten, über die Radiowellen in UKW und DAB+ sowie das Fernsehprogramm ausgestrahlt werden. Nach HR-Angaben wurde an der Anlage seit Freitag eine neue Antenne aufgebaut. Sie sollte demnach Ende September fertig sein. Die Arbeiten seien von einer Fremdfirma ausgeführt worden, hieß es.