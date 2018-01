Vorgezogene Parlamentswahlen in der Türkischen Republik Nordzypern

Die türkischen Zyprer haben am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Mehr als 190.000 Stimmberechtigte waren aufgerufen, 50 neue Volksvertreter zu bestimmen. Die vorgezogene Wahl findet sechs Monate nach dem erneuten Scheitern der Verhandlungen über die Wiedervereinigung der geteilten Mittelmeerinsel statt. Die Gespräche zwischen der griechisch-zyprischen Regierung in Nikosia und der Türkischen Republik Nordzypern (TRNZ) waren im Juli ergebnislos abgebrochen worden.

Derzeit regiert in Nordzypern eine Koalition aus der konservativen Nationalen Einheitspartei (UBP) und der Demokratischen Partei (DP). Die DP könnte wegen interner Querelen aber den Wiedereinzug ins Parlament verpassen. Die eigentlich für Juli geplante Wahl war aufgrund von Spannungen innerhalb des Regierungsbündnisses vorgezogen worden. Ministerpräsident Hüseyin Özgürgün geriet im Wahlkampf in die Schlagzeilen, als er nach Berichten über eine Affäre seine Scheidung verkündete.

Beste Aussichten auf einen Wahlsieg hat neben der UBP die linke Republikanische Türkische Partei (CTP), die sich für eine Verhandlungslösung mit Nikosia einsetzt. Dahinter folgt die Volkspartei (HP). Zur Wahl treten außerdem die Sozialdemokraten von Präsident Mustafa Akıncı sowie die neu gegründete rechtsextreme Partei YDP an.

Der Wahlkampf wurde diesmal nicht von der Zypern-Frage, sondern eher von wirtschaftlichen Themen dominiert. Eine Regierung, die sich für Gespräche mit der Republik Zypern einsetzt, würde Präsident Akıncı jedoch größeren Handlungsspielraum bei möglichen neuen Verhandlungen über eine Wiedervereinigung der Mittelmeerinsel verschaffen. Ende Januar wird in der Republik Zypern ein neuer Präsident gewählt. Als Favorit gilt Amtsinhaber Nicos Anastasiades, der den Dialog mit Akinci wiederbeleben will.

Zypern ist seit einem von der damaligen Militärjunta in Griechenland unterstützten Putsch und einer anschließenden türkischen Militärintervention im Jahr 1974 geteilt. Mehrere Versuche einer Aussöhnung gingen ins Leere, 2004 scheiterte ein von der UNO vorgelegter Plan für eine Wiedervereinigung. Im Mai 2015 wurden die Verhandlungen unter UN-Vermittlung wieder aufgenommen.

Sollte eine politische Einigung gefunden werden, müssten die Einwohner in beiden Teilen Zyperns der Vereinbarung in einem Referendum zusätzlich zustimmen. 2004 hatten sich die türkischen Zyprioten in einer Volksabstimmung für eine Wiedervereinigung ausgesprochen, die griechischen Zyprioten im Süden stimmten dagegen.