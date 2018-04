Griechischer Militärjet stürzt in der Ägäis ab

Ein griechischer Militärjet des Typs Mirage 2000-5 ist am Donnerstag in der Ägäis in der Nähe der griechischen Insel Skyros abgestürzt. Ersten Berichten zufolge wird der Pilot des Jets vermisst. Es sei noch nicht klar, wo genau der Pilot den Schleudersitz betätigt habe.

Laut Meldungen in den griechischen Medien stürzte der Jet gegen 12:50 (Ortszeit) ab. Rettungseinheiten wurden an den Absturzort geschickt.

Die türkischen Streitkräfte gaben unterdessen bekannt, dass sich zum Zeitpunkt des Absturzes kein türkischer Jet in dem Gebiet aufgehalten habe.

Details folgen…