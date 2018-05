Paris: Nach Protesten 109 Menschen festgenommen

Bei den Kundgebungen zum 1. Mai ist die Pariser Polizei massiver Härte gegen die Demonstranten vorgegangen. Dabei wurden 109 Menschen in Gewahrsam genommen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Am Abend des Maifeiertags war es in der französischen Hauptstadt nach Angaben der Behörden bei einer Kundgebung von mehr als tausend vermummten Demonstranten zu schweren Ausschreitungen gekommen.

Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein, um sie auseinanderzutreiben. Bei drei der Festgenommenen wurden nach Polizeiangaben illegale Waffen entdeckt.

An den Mai-Demonstrationen der Gewerkschaften hatten sich zuvor zehntausende Menschen beteiligt. Dabei blieb es weitgehend friedlich. Die Kundgebungen fanden vor dem Hintergrund einer Streikwelle im Öffentlichen Dienst statt.