Ukraine beschränkt Einreise für russische Männer

Im eskalierten Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zeichnet sich keine Entspannung ab. Die Ukraine verbot am Freitag russischen Männern im kampffähigen Alter zwischen 16 und 60 Jahren die Einreise.

Präsident Petro Poroschenko begründete dies damit, dass eine Invasion unterbunden werden müsse. Er begrüßte zudem, dass US-Präsident Donald Trump ein Treffen mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin am Rande des G20-Gipfels in Argentinien absagte.

Trump hatte den überraschenden Beschluss damit begründet, dass Russland die festgesetzten ukrainischen Schiffe und Seeleute bislang nicht freigelassen hat. Bundeskanzlerin Angela Merkel will dagegen am Rande des Gipfels wie geplant mit Putin über den Konflikt beraten.

Allerdings trifft die deutsche Regierungschefin wegen einer Flugpanne erst mit Verspätung in Buenos Aires ein. Das Gespräch zwischen ihr und Putin solle dennoch am Samstagmorgen stattfinden, teilte eine Sprecherin der Bundesregierung mit. Trump hatte Merkel als Vermittlerin ins Gespräch gebracht.

Russland bedauerte Trumps Absage. Die russische Regierung sei dennoch gesprächsbereit, sagte Sprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur RIA. "Eine Absage bedeutet, dass Gespräche über wichtige internationale Themen auf unbestimmte Zeit verschoben wurden." Zum Einreiseverbot für russische Männer sagte der russische Abgeordnete Franz Klinzewitsch zu RIA, sein Land habe nicht vor, die Maßnahme zu kontern, indem es im Gegenzug Ukrainern die Einreise verwehre.

Ausnahmen von Einreisestopp aus humanitären Gründen

Poroschenko sagte, mit dem Einreisestopp solle verhindert werden, dass sich in der Ukraine Abordnungen privater Armeen bildeten, die in Wirklichkeit Vertreter der Streitkräfte der Russischen Föderation seien. Der Präsident verwies auf die Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 und warf Russland vor, Separatisten in der Ostukraine zu unterstützten. Nach Angaben des ukrainischen Grenzdiensts soll es beim Einreisestopp aber Ausnahmen aus humanitären Gründen geben, etwa wenn ein Russe an der Beerdigung eines Verwandten teilnehmen wolle.

Der seit Jahren anhaltende Konflikt um die Krim war am Sonntag in der Meerenge von Kertsch eskaliert, als Russland mit einem Frachtschiff drei ukrainischen Marinebooten die Einfahrt ins Asowsche Meer verwehrte. Russische Grenzschutzboote beschossen die ukrainischen Schiffe und verletzten mehrere Matrosen. Dann beschlagnahmten sie die Boote. Die Seeleute werden seitdem festgehalten. Ihor Huskow, ein hoher Beamter des ukrainischen Staatssicherheitsdienstes (SBU) sagte, sein Land erwäge, mit "spiegelbildlichen Aktionen" zu reagieren.

Die britische Premierministerin Theresa May sagte auf ihrem Flug nach Buenos Aires, Russland müsse die ukrainischen Schiffe freigeben, die Seeleute freilassen und die Situation deeskalieren. Großbritannien sei bei der Forderung nach Sanktionen gegen Russland in der EU immer an vorderster Front gewesen und werde nicht aufhören, weiterhin auf "angemessene Sanktionen" zu dringen. Mehrere hochrangige EU-Politiker hatten eine Verschärfung der Maßnahmen gegen Russland ins Spiel gebracht.

Nach der Kaperung der Marineschiffe hatte die Ukraine am Mittwoch für 30 Tage das Kriegsrecht über einige Landesteile verhängt. Russland warnte daraufhin, dies könne zu einer Eskalation der Spannungen in der Konfliktregion im Südosten der Ukraine führen. Putin hat Poroschenko vorgeworfen, er habe eine "Provokation" inszeniert, um vor der Wahl im nächsten Jahr seine Beliebtheitswerte zu erhöhen.