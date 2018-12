1.723 Festnahmen bei „Gelbwesten“-Protesten in Frankreich

Bei den neuen Protesten der "Gelbwesten" in Frankreich sind nach Angaben der Regierung mehr als 1700 Menschen festgenommen worden. Insgesamt habe es landesweit 1723 vorläufige Festnahmen gegeben, teilte das Innenministerium in Paris am Sonntag mit. Allein in der Hauptstadt setzte die Polizei laut Präfektur 1082 Protestteilnehmer vorläufig fest.

Für 1220 der Betroffenen wurde anschließend eine Ingewahrsamnahme angeordnet. In Frankreich können Betroffene bis zu 48 Stunden auch ohne richterlichen Beschluss in Gewahrsam genommen werden, bei schweren Verbrechen bis zu vier Tage bei Terrorismus bis zu sechs Tage.

Innenminister Christophe Castaner sagte, dass 179 Personen am Samstag bei den Protesten verletzt worden seien, darunter 17 Polizeibeamte.

Bei den Protesten war es am Samstag erneut zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Demonstranten gekommen. Im ganzen Land gingen zum Auftakt des vierten Protestwochenendes gegen steigende Lebenshaltungskosten und die Politik von Präsident Emmanuel Macron nach Angaben des Ministeriums rund 136.000 Menschen auf die Straße.

Im Einkaufsviertel Grands Boulevards warfen maskierte Demonstranten mit Steinen gegen die Polizei und zündeten eine Barrikade an, die sie schnell aus gestohlenen Mülleimern und Weihnachtsbäumen gebaut hatten. Die Polizei setzte Tränengas, Wasserwerfer und Blendgranaten ein, doch ware nicht nur Randalierende Ziel der polizeilichen Einsätze.

Erneut hat die Pariser Polizei die Demonstranten der „Gelbwesten" durch exzessive Gewalt zurückgetrieben.https://t.co/hFS8hNDKmV pic.twitter.com/u4IJ5w2rZf — DAILY SABAH Deutsch (@DailySabahDE) 9. Dezember 2018

Denis, ein 30 Jahre alter Gabelstaplerfahrer aus der Normandie, reiste am Samstag zum ersten Mal nach Paris, um seinem Anliegen Gehör zu verschaffen.



"Ich bin wegen meines 15 Monate alten Sohnes hier. Ich kann ihn nicht in einem Land leben lassen, in dem die Armen ausgebeutet werden", sagte er gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Die Polizei kontrollierte Personen, die an den Bahnhöfen der Hauptstadt ankamen, und beschlagnahmte Gegenstände, die als Geschosse verwendet werden konnten, sowie chirurgische Masken und Schutzbrillen, die zum Schutz vor den Auswirkungen von Tränengas verwendet wurden.



Einige der Festgenommenen trugen Hämmer, Schleudern und Steine. Aber die Mehrheit der Demonstranten bestanden darauf, dass sie keine Gewalt wollten.



Teile des Stadtzentrums waren praktisch abgeriegelt - Geschäfte, Museen, der Eiffelturm und viele U-Bahn-Stationen waren geschlossen. Fußballspiele und Konzerte wurden abgesagt.