Auswärtiges Amt verschärft Reisehinweise nach Angriff in Straßburg

Terroranschlag in Straßburg: Mindestens 3 Tote, mehrere Verletzte

Nach dem Angriff auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt hat das Auswärtige Amt seine Reisehinweise für Frankreich verschärft.

Reisende würden gebeten, "besonders vorsichtig zu sein und den Anweisungen von Sicherheitskräften unbedingt Folge zu leisten", erklärte das Auswärtige Amt am Mittwoch.

Bei dem Angriff waren am Dienstagabend drei Menschen getötet sowie acht Menschen schwer und fünf weitere leicht verletzt worden, wie es in einer neuen Bilanz der Präfektur am Mittwochmorgen hieß. Nach dem Täter wurde weiter mit Hochdruck gesucht. Die französische Regierung rief die höchste Terrorwarnstufe aus.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) verurteilte im Kurzbotschaftendienst Twitter die "feige Tat". "Wir sind tief erschüttert vom Anschlag in Straßburg", schrieb er. Regierungssprecher Steffen Seibert hatte sich am Dienstagabend ähnlich geäußert.