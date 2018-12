Russland: Drei Tote und 79 Vermisste nach Gasexplosion in Wohnhaus

Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus in Russland sind am Montag mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.

79 Menschen wurden nach dem Unglück in Magnitogorsk im Ural noch vermisst, wie ein Behördenvertreter der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Nowosti sagte. Drei Menschen seien lebend gerettet worden.

"Drei Menschen wurden lebend aus den Trümmern gezogen und drei Menschen sind tot", sagte der Vize-Gouverneur der Region Tscheljabinsk, Oleg Klimow. "Das Schicksal von 79 Menschen ist unklar." Die Polizei bemüht sich demnach darum, ihren Verbleib zu klären.

In Russland kommt es immer wieder zu Gasexplosionen. Im November 2017 waren beim Einsturz eines Plattenbaus in der russischen Stadt Ijewsk sechs Menschen ums Leben gekommen.