Bericht: Mobbing und Diskriminierung im Arbeitsumfeld von Amnesty

Die in London ansässige Nichtregierungsorganisation Amnesty International wird beschuldigt, die Mitarbeiter in ein „vergiftetes Arbeitsumfeld" auszusetzen, in dem Machtmissbrauch, Mobbing und Diskriminierung an der Tagesordnung stehen sollen.

Dies behauptet eine am Mittwoch veröffentlichte investigative Recherche der britischen Tageszeitung „The Guardian", die nach dem Selbstmord zweier Mitarbeiter in Auftrag gegeben worden war.

Dafür wurden 475 interne Mitarbeitern befragt, die etwa 70 Prozent der Belegschaft von Amnesty ausmachen. Unterstützt wurden die Recherchen von einer Gruppe Psychologen.

Die Ergebnisse der Befragung sind erschreckend. Demnach sollen hohe Führungskräfte die Mitarbeiter in Sitzungen herabwürdigend behandelt haben. Auch sollen einige Mitarbeiter mit bösartige Kommentaren wie „Du bist Scheiße!" konfrontiert gewesen sein. Diese habe man versucht zur Kündigung zu zwingen, mit Worten wie: „Du solltest kündigen! Wenn du in dieser Position bleibst, wird dein Leben ein Elend sein." Die Ergebnisse zeigen, dass es zudem mehrere Fälle von Diskriminierung gab, die einen rassistischen, sexistischen oder homophoben Hintergrund hatten. Die Arbeitsatmosphäre der Organisation ähnele den 1990er Jahren, wo sich sexuelle Vielfalt noch an der Gesellschaft gerieben hatte, heißt es in dem Artikel.

„In Anbetracht des Status und der Mission von Amnesty – Menschenrechte zu schützen und zu fördern – ist die Anzahl der Darstellungen, die das Überprüfungsteam über ,Mobbing´, ,Rassismus´ und ,Sexismus´ erhalten hat, beunruhigend", hieß es im Bericht.

Die „organisatorischen Risse" und die augenscheinliche „Heuchelei" hätten dem weltweiten Ansehen der Organisation geschadet.

Der Amnesty-Generalsekretär Kumi Naidoo sagte in seiner Stellungnahme, dass die Ergebnisse der Recherche „zutiefst beunruhigend" seien. Er werde daher bis Ende März dieses Jahres einen Reformplan vorlegen.

Im Mai 2018 hatte sich der Angestellten Gaetan Mootoo das Leben genommen, nachdem er sich über Stress und Überarbeitung beschwert hatte. Danach kam mit dem Selbstmord von Rosalind McGregor ein weiterer Vorfall ans Tageslicht. Sie hatte bei Amnesty in Genf als Praktikantin gearbeitet.