Österreich: Muslimischer Hilfsverein versorgt Obdachlose mit warmen Speisen

Der muslimische Hilfsverein Rahma Austria hat über die Wintermonate warme und kalte Mahlzeiten an Obdachlose und Bedürftige verteilt, wie der in Österreich beheimatete Verband im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag erzählte.

Der Rahma Austria-Obmannstellvertreter Ömer Batur sagte, dass die Obdachlosen an mehreren Tagen in der Woche mit verschiedenen Speisen versorgt worden seien.

Rund 100 Bedürftige erhielten an den Ausgabetagen etwas Warmes zu Essen, so Batur.

Sowohl Österreicher als auch in Österreich lebende Ausländer finden das Projekt laut Batur „sehr positiv".

„Mit solchen Projekten können Muslime die Botschaft ‚Wir leben in diesem Land und wir suchen nach Lösungen für die gemeinsamen Probleme dieses Landes' an die Gesellschaft vermitteln, in der sie leben", so Batur.

Solche gesellschaftliche Veranstaltungen seien ein wichtiges Mittel, um gegen die rechtsextreme Rhetorik anzukämpfen, die in letzter Zeit in Österreich zugenommen habe.

Die Hilfsorganisation Rahma Austria (übersetzt: Barmherzigkeit Österreich) leiste seit über 13 Jahren Unterstützung für Bedürftige in 25 verschiedenen Ländern, darunter seien Syrer, Rohingya-Muslime oder auch palästinensische Flüchtlinge, erklärte Batur.