Papst lädt zu Missbrauchs-Krisengipfel in den Vatikan

Es ist ein beispielloses Krisentreffen im Vatikan: Papst Franziskus hat Bischöfe aus aller Welt zu Beratungen über den sexuellen Kindesmissbrauch innerhalb der katholischen Kirche eingeladen.

Opferverbände fordern konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung und Bestrafung solcher Taten. Der Papst dämpfte die Erwartungen an die viertägige Konferenz im Vorfeld allerdings.

Zu den Teilnehmern des Treffens, das am Donnerstag beginnt und mit einer Messe am Sonntag endet, zählen die Vorsitzenden aller Bischofskonferenzen weltweit, Ordensobere und Vertreter der Vatikanbehörden. Auch einzelne Betroffene sollen angehört werden.

Der Papst reagiert damit auf den massenhaften Missbrauch von Kindern durch Geistliche in Europa, den USA, Australien und Chile. Franziskus hat angesichts der Skandale eine "Null-Toleranz"-Haltung gegenüber Missbrauch versprochen. Wenige Tage vor der Konferenz entließ er den Ex-Kardinal Theodore McCarrick aus dem Klerikerstand. Der frühere Erzbischof von Washington ist der ranghöchste Geistliche, gegen den bislang die kirchliche Höchststrafe wegen Missbrauchs verhängt wurde.

Franziskus will nach eigenen Angaben in erster Linie das Bewusstsein der Bischöfe für das Problem des Kindesmissbrauchs schärfen. "Ich erwarte mir von ihr einen Akt starker pastoraler Verantwortung angesichts einer dringenden Herausforderung unserer Zeit", sagte er am Wochenende über die Konferenz.

In vielen Regionen der Weltkirche, etwa in Afrika, Asien oder im Nahen Osten, wird darüber nach wie vor nicht offen diskutiert. Der Papst hatte die Vorsitzenden der nationalen Bischofskonferenzen im Dezember aufgerufen, sich vor der Konferenz persönlich mit Opfern sexueller Gewalt zu treffen.

In Deutschland hatte die Bischofskonferenz im vergangenen Herbst eine Studie zum Missbrauch durch Geistliche vorgelegt. Und auch in Ländern wie Australien, Großbritannien, Kanada, Irland und den USA seien Schritte zur Prävention eingeleitet worden, sagt der deutsche Jesuit und Psychologieprofessor Hans Zollner. Er leitet das Zentrum für Jugendschutz an der Päpstlichen Gregorianischen Universität und war an der Organisation des Bischofstreffens beteiligt. In all diesen Ländern sei die Zahl neuer Missbrauchsfälle deutlich zurückgegangen.

Den Bischöfen aus aller Welt müsse ein "Gefühl der kollektiven Verantwortlichkeit" vermittelt werden, sagt der frühere Vatikan-Sprecher Federico Lombardi, der die Debatten bei der Konferenz moderieren wird. "Die Glaubwürdigkeit der Kirche steht auf dem Spiel", warnt Lombardi.

Opferorganisationen hoffen auf konkrete Veränderungen innerhalb der katholischen Kirche. Es müsse im Kirchenrecht verankert werden, "dass Priester nicht länger Priester sein können, wenn sie Kinder missbraucht haben, und dass Bischöfe, die das vertuscht haben, ebenfalls kein Leitungsamt mehr in der Kirche haben können", sagt der Sprecher der deutschen Betroffeneninitiative Eckiger Tisch, Matthias Katsch. Die internationale Vereinigung Ending Clergy Abuse (ECA) verlangt außerdem die Einrichtung einer unabhängigen Wahrheitskommission im Vatikan und eine Zusammenarbeit mit der staatlichen Justiz, um Missbrauchsfälle und deren mögliche Vertuschung aufzuarbeiten.

Der Papst warnte indes vor "überhöhten Erwartungen" an das Treffen im Vatikan. Das Problem des Missbrauchs werde sich dadurch nicht aus der Welt schaffen lassen, sagte er Ende Januar. Es gehe darum, Regelwerke zu verabschieden, da Bischöfe oft nicht wüssten "was sie tun sollen", wenn sie mit Missbrauchsfällen konfrontiert seien.

Für Pater Zollner ist es entscheidend, dass die Bischöfe "ihre Einstellung ändern" - und dies könne schwieriger sein, als neue Regeln zu erlassen. Bei dem Treffen würden aber weder die katholische Sexualmoral noch der Zölibat zur Debatte stehen, stellte er in einem Interview mit der "Welt" klar. Vielmehr gehe es "um Machtstrukturen, darum wie mit Verantwortlichkeit, Rechenschaftspflicht und Transparenz umgegangen wird".