Utrecht: Polizist schlägt und tritt Muslima mit Kopftuch

Während einer Auseinandersetzung in der niederländischen Stadt Utrecht hat ein Polizist eine unbeteiligte Muslima mit Kopftuch geschlagen und getreten. Der Vorfall wurde von Anwesenden auf Video aufgenommen.

In dem Aufnahmen ist zu sehen, wie der Polizist die Frau plötzlich schlägt und tritt, nachdem sie ihn auffordert, von der wehrlosen Frau abzulassen, die gerade von ihm mit Gewalt auf den Boden gedrückt und angegangen wird.

Als das Video im Anschluss in den Sozialen Medien viral ging, löste der Vorfall bei vielen Empörung über das Verhalten der Polizei aus, die ihrerseits erklärte, Die Videoaufnahmen und die Ereignisse untersuchen zu wollen. Dafür soll nun die Identität der Frau ermittelt werden, um weitere Details ans Licht zu bringen.

Niederländische Muslime sind immer mehr besorgt über die zunehmenden islamfeindlichen Angriffe im Land und fordern daher erhöhte Sicherheitsmaßnahmen im ganzen Land.

Laut dem „Europäischen Islamophobie-Bericht 2017" der „Forschungsstiftung für Politik, Ökonomie und Gesellschaft" (SETA) hat sich in Europa eine wachsende Welle von Islamfeindlichkeit durchgesetzt. Demnach gab es allein in Deutschland mehr als 900 registrierte Straftaten gegen Muslime, darunter verbale und körperliche Angriffe bis hin zu Mordversuchen. In der Statistik folgen danach Polen (664), die Niederlande (364), Österreich (256), Frankreich (121), Dänemark (56) und Belgien (36). Die Dunkelziffer in den jeweiligen Ländern ist unbekannt, da nicht alle Straftaten zur Anzeige gebracht werden.