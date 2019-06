Bosnien: 29 Menschen bei Brand in Flüchtlingsunterkunft verletzt

Beim Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Bosnien sind 29 Menschen verletzt worden.

Das Feuer in der Wohnanlage in der nordwestlichen Stadt Velika Kladusa brach nach Angaben der örtlichen Behörden am frühen Samstagmorgen aus. Insgesamt befanden sich etwa 500 Geflüchtete zum Zeitpunkt des Unglücks in der Unterkunft. Mehrere Menschen retteten sich durch einen Sprung aus dem Gebäude.

Wie es zu dem Brand kam, blieb zunächst offen. Nach Behördenangaben befanden sich in dem Gebäude jedoch zahlreiche leicht entzündliche Gegenstände wie Schlafsäcke, Decken, Kleidung und Matratzen.

Erst vor drei Wochen waren in Bosnien drei Migranten bei einem Feuer in einem verlassenen Gebäude gestorben, in dem sie Unterschlupf gefunden hatten. Der Brand war durch eine Kerze ausgelöst worden. Bosnien liegt auf der sogenannten neuen Balkanroute, über die im vergangenen Jahr 25.000 Geflüchtete weiter in Richtung EU gereist waren.