Zypern stellt Haftbefehl für türkisches Schiffspersonal aus

Die griechische Seite Zyperns hat einen internationalen Haftbefehl für die Besatzung eines türkischen Erkundungsschiffes eingeleitet, dass im östlichen Mittelmeer nach Erdgasvorkommen sucht.

Davon betroffen sind insgesamt 25 Personen. Dazu zählen neben dem Personal auf dem Schiff auch Vertreter anderer Firmen, die mit der „Aktiengesellschaft für Petroleum der Türkei" (TPAO) kooperieren. Diese leitet das Erkundungsprojekt an.

Wie die griechisch-zyprische Zeitung Fileleftheros berichtete, wurden seit Mai die „Namen und Adressen" der Mitarbeiter des türkischen Erkundungsschiffes systematisch ausspioniert. Es soll zeitweise etwa 36 Seemeilen von der Stadt Paphos entfernt operiert haben. Bei dem Datenklau und der Ausstellung der internationalen Haftbefehle hätten die griechisch-zyprische Regierung und insbesondere das Außenamt eine tragende Rolle gespielt.

Dieser Vorgang wurde zunächst vom Präsidenten der Türkischen Republik Nordzypern, Ersin Tatar, scharf kritisiert. Die Vorgänge seien nicht hinnehmbar. Wenn jemand „ein Gesetzesverstoß" oder eine „Ungerechtigkeit" begehe, dann die griechische Seite. Sie missachte die „Vorschläge und Rechte" der Türken und tätige einseitige Beschlüsse wie auch Vorhaben, beklagte er in einer heute veröffentlichten Erklärung.

Tatar monierte zudem die Ausgrenzung, die die türkischen Zyprer erfuhren. Dies zeige sich nun beim Konflikt im Mittelmeer. Man versuche die Ansprüche Nordzyperns zu untergraben und damit auch die Türkei zu schwächen. Zugleich strebten die Griechen, so der Präsident, eine kulturelle Abspaltung der türkischen Minderheit auf Zypern vom türkischen Festland an. Er betonte, dass diese Pläne zum Scheitern verurteilt seien und rief zum Dialog auf. Nur so könne ein gerechtes Übereinkommen gewährleistet werden. Anderenfalls werde Nordzypern mit der Türkei zusammen Gleiches mit Gleichem vergelten.

Der Staatschef Nordzyperns warnte zugleich die UN und Drittparteien vor den Konsequenzen des Konflikts. Diese müssten sich im Klaren sein, dass die griechischen Zyprer blind für jegliches Entgegenkommen seien. Mögliche Konsequenzen seien daher nicht von der türkische Seite zu verantworten.