Özil: Würde Bild mit Präsident Erdoğan wieder machen

Klopp nimmt Özil und Gündoğan in Schutz - „Das ist doch völliger Quatsch"

Mesut Özil hat sein monatelanges Schweigen zu den Fotos mit Präsident Recep Tayyip Erdoğan gebrochen.

In einer Erklärung auf Englisch, die er bei Twitter veröffentlichte, verteidigte der Fußball-Nationalspieler die Aufnahmen bei einem Treffen Mitte Mai in London. Sie zeigen Özil beziehungsweise dessen DFB-Teamkollege Ilkay Gündoğan mit Erdoğan einen Monat vor der Fußball-WM bei einer Veranstaltung in London. Seit dem Treffen steht der Mittelfeldspieler von Arsenal unter stetigen Beschuss der deutschen Medien und wurde rassistischen Attacken ausgesetzt.

Özil erklärte, unabhängig vom Ausgang von Wahlen hätte er das Foto in jedem Fall gemacht. Dabei sei es nicht um Politik oder Wahlen gegangen, sondern darum, das höchste Amt des Landes seiner Familie zu respektieren.

Özil verwies in seiner Erklärung auf seine türkischen Wurzeln.

Obwohl die deutschen Medien etwas anderes dargestellt haben, hätte sich nicht mit dem Präsidenten seines Herkunftslandes zu treffen, bedeutet, diese Wurzeln nicht zu respektieren, unabhängig davon, wer Präsident sei. Im Gespräch mit Erdoğan sei es um Fußball gegangen, nicht um Politik. Sein Beruf sei Fußballspieler, nicht Politiker, schrieb Özil. Mit Erdoğan habe er sich erstmals bereits 2010 getroffen, nachdem dieser zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel das Länderspiel zwischen Deutschland und der Türkei in Berlin besucht habe.

Nach dem frühen WM-Aus für die deutsche Mannschaft war Özil von stärker in Feuer der Medien geraten. Er wurde regelrecht zum Sündenbock der WM-Blamage erklärt, was wiederrum zahlreiche Reaktionen von unter anderem Jürgen Klopp.