YPG-Terroristen errichten neue Gräben und Tunnel in Nordsyrien

Die Nachrichtenagentur Anadolu (AA) hat jüngst Aufnahmen veröffentlicht, die zeigen, wie PKK/YPG-Terroristen in Nordsyrien Gräben und Tunnel ausheben.

Diese richten sich gegen eine mögliche Anti-Terror-Operation der Türkischen Streitkräfte östlich des Euphrat, die bereits von Regierungsvertretern in Ankara angekündigt wurde. Die Türkei sieht in der Präsenz der syrischen PKK-Ableger eine Bedrohung für die nationale Sicherheit und erwägt daher auch eine Sicherheitszone in den jeweiligen Gebieten.

In dem veröffentlichten Videomaterial sind mehrere bereits fertiggestellte Tunnel der PKK/YPG in den Provinzen nahe der türkisch-syrischen Grenze zu sehen, einschließlich Tal Abyad, Ras al-Ayn, Qamishli und al-Malikiya. Außerdem werden die bestehenden Verteidigungsanlagen in Manbidsch und Ayn al-Arab erweitert.

Im vergangenen Dezember hatte AA ein ähnliches von Drohnen aufgenommenes Filmmaterial erhalten, in dem zu sehen ist, wie PKK/YPG-Terroristen Tunnel und Gräben errichten – die teilweise aus Beton bestehen.

Die YPG hatte die gleichen Methoden bereits in der nordwestlichen Provinz Afrin angewendet, bevor die türkische „Operation Olivenzweig" gestartet wurde. Dennoch konnte das türkische Militär zusammen mit der Freien Syrischen Armee (FSA) die Innenstadt von Afrin innerhalb von zwei Monaten von den Terroristen befreien.

Die PKK wird von der Türkei, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Die marxistisch-leninistisch orientierte Organisation führt seit ihrer Gründung im Jahr 1978 einen bewaffneten Kampf gegen befeindete Gruppen und den türkischen Staat. Hauptziel ist eine Abspaltung von der Türkei und die Errichtung einer ideologischen Selbstverwaltung auf türkischem Hoheitsgebiet. Dafür setzt die PKK hauptsächlich terroristische Mittel ein. Ihre internationalen Ableger verfolgen ähnliche Ziele in ihren Ursprungsländern.