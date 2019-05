Türkisch-russische Arbeitsgruppe bespricht Situation in Idlib

Eine von Russland und der Türkei etablierte Syrien-Arbeitsgruppe ist am 16. und 17. Mai in Ankara zusammen gekommen, um die aktuelle Situation in Idlib und andere regionale Fragen zu erörtern. Dies teilte das türkische Verteidigungsministerium mit.

Die beiden Länder beschlossen, die Arbeitsgruppe zu bilden, nachdem die Präsidenten am Dienstag telefoniert hatten, um die jüngste Eskalation im nordsyrischen Idlib zu entschärfen.

Die türkischen Streitkräfte haben insgesamt 12 Beobachtungsposten in der Region, die im Mai 2018 nach der neunten Runde der Astana-Friedensgespräche errichtet wurden.

Als Unterstützer des syrischen Regimes ist Russland dafür verantwortlich, Angriffe von Regimetruppen und vom Iran unterstützten Milizen zu verhindern. Diese hatten wiederholt gegen das Sotschi-Abkommen verstoßen. Die Vereinbarung zielt darauf ab, eine demilitarisierte Zone in der nordwestlichen Stadt Idlib zu errichten. Russland und die Türkei führen dort derzeit gemeinsame Patrouillen durch, um weitere Kämpfe zu verhindern.