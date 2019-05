Zwei meistgesuchte PKK-Terroristen in Osttürkei getötet

Die türkischen Sicherheitskräfte haben zwei meistgesuchte PKK-Terroristen in der östlichen Provinz Elâzığ getötet. Dies teilte das Innenministerium in einer Erklärung am Donnerstag mit.

Die Terroristen seien bei einer Anti-Terroroperation in den ländlichen Gebieten im Bezirk Arıcak getötet worden.

Bei einem der Terroristen handelt sich um Ferhat Akgün, bekannt auch als „Sorej Tatvan". Er war auf der grauen Liste der meistgesuchten Terroristen des Innenministeriums und ein Kopfgeld in Höhe von 300.000 TL war auf ihn ausgestellt.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Terroristen für den Tod von drei Soldaten durch improvisierte Sprengsätze verantwortlich waren. Bei der damaligen Anti-Terroroperation zwischen den Provinzen Elâzığ und Diyarbakır waren auch zwei Personen verletzt worden.

Ein weiterer hochrangiger Terrorist, der sich auf der meistgesuchten Liste der Türkei befand, ist laut Sicherheitsquellen von der PKK hingerichtet worden. Grund sei ein interner Konflikt gewesen, berichtete die türkische Tageszeitung Sabah.

Die Leiche von Erhan Gülen, auch bekannt als „Modem Kanireş", wurde am 15. Mai von Sicherheitskräften bei einem Einsatz in der Provinz Tunceli in einer Höhle gefunden. Der Tod des hingerichteten Terroristen sei von der Terrorgruppe als Selbstmord bekannt gegeben worden.

Die PKK wird von der Türkei, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Die marxistisch-leninistisch orientierte Organisation führt seit ihrer Gründung im Jahr 1978 einen bewaffneten Kampf gegen befeindete Gruppen und den türkischen Staat. Hauptziel ist eine Abspaltung von der Türkei und die Errichtung einer ideologischen Selbstverwaltung auf türkischem Hoheitsgebiet. Dafür setzt die PKK hauptsächlich terroristische Mittel ein. Ihre internationalen Ableger verfolgen ähnliche Ziele in ihren Ursprungsländern.