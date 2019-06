5 PKK-Terroristen im Nordirak neutralisiert

Mindestens fünf PKK-Terroristen sind während türkischen Anti-Terroroperationen im Nordirak neutralisiert worden. Dies gab das türkische Verteidigungsministerium am Donnerstag bekannt.

Im Rahmen der laufenden „Operation Kralle" wurden mindestens drei Terroristen der Terrororganisation außer Gefecht gesetzt. Seit dem Beginn des Einsatzes im nordirakischen Hakurk wurden insgesamt 43 Terroristen getötet, hieß es in der Erklärung des Ministeriums.

Die Türkischen Streitkräfte (TSK) hatten die Operation am 27. Mai gestartet.

In einem anderen Einsatz in der Region Zap seien zwei weitere Terroristen neutralisiert worden, so das Ministerium.

Die PKK wird von der Türkei, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Die marxistisch-leninistisch orientierte Organisation führt seit ihrer Gründung im Jahr 1978 einen bewaffneten Kampf gegen befeindete Gruppen und den türkischen Staat. Bisher forderten die Terroranschläge und Ermordungen der PKK mehr als 40.000 Todesopfer. Darüber hinaus setzte die PKK auf erpresserische Methoden, um etwa Zwangsrekrutierungen und Enteignungen durchzuführen.