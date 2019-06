Acht PKK-Terroristen im Südosten neutralisiert

Insgesamt acht Terroristen sind in der südöstlichen Provinz Şırnak neutralisiert worden. Dies teilte das türkische Innenministerium in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung mit.

Der Einsatz sei in dem Bezirk Idil von den Gendarmerie-Einheiten durchgeführt worden. In der Erklärung wurde keine bestimmte Terrorgruppe genannt, jedoch hatte die Terrororganisation PKK im Gebiet zahlreiche Angriffe durchgeführt.

Die PKK wird von der Türkei, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Die marxistisch-leninistisch orientierte Organisation führt seit ihrer Gründung im Jahr 1978 einen bewaffneten Kampf gegen befeindete Gruppen und den türkischen Staat. Hauptziel ist eine Abspaltung von der Türkei und die Errichtung einer ideologischen Selbstverwaltung auf türkischem Hoheitsgebiet. Dafür setzt die PKK hauptsächlich terroristische Mittel ein. Ihre internationalen Ableger verfolgen ähnliche Ziele in ihren Ursprungsländern.