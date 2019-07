Anschlag im Nordirak: Identität eines Angreifers veröffentlicht

Die Behörden der Autonomen Kurdenregion im Nordirak haben die Identität eines getöteten Angreifers veröffentlicht, der an dem Anschlag auf türkische Diplomaten beteiligt war.

Demnach handelt es sich dabei um den in der Türkei geborenen Mazlum Dağ, der im Februar 2015 der Terrororganisation PKK beitrat.

Der 27-Jährige ist der Bruder der HDP-Politikerin Dersim Dağ, die in Diyarbakır aktiv ist. Die HDP ist für ihre Nähe zur PKK bekannt, zu der sie teilweise Kontakte in höheren Ebenen pflegt.

Untersuchungen ergaben ferner, dass zwei weitere Brüder des Verdächtigen, mit den Namen İbrahim Dağ (Codename: İsyan) und Lütfi Dağ (Codename Numan), ebenfalls mit der Terrorgruppe in Verbindung stehen.

Bei dem Anschlag am Mittwoch waren der türkische Diplomat Osman Köse und zwei irakische Bürger getötet worden. Zu dem Angriff, der von drei bewaffneten Männern durchgeführt wurde, hat sich bisher noch niemand offiziell bekannt. Die Indizien legen jedoch nahe, dass die PKK dafür verantwortlich ist.