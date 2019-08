Türkei: PKK-Leiter für Norwegen in Bursa geschnappt

Türkische Sicherheitskräfte haben einen hochrangigen PKK-Terroristen in der westlichen Provinz Bursa festgenommen - und zahlreiche Mitglieder der Terrororganisation im Nordirak neutralisiert.

Wie aus Behördenangaben am Samstag hervorgeht, ging der Festnahme eine gemeinsame Operation der Polizei und des Türkischen Nachrichtendienstes (MIT) am 27. Juli voraus.

Demnach war der als M.S. identifizierte Terrorist erst kürzlich in die Türkei gereist und stand seitdem unter Beobachtung – er soll die Aktivitäten der PKK in Norwegen geleitet haben. Seit dem 31. Juli sitzt er wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation hinter Gittern.

Indes erklärten die türkischen Streitkräfte am gleichen Tag sechs weitere PKK-Kämpfer im Nordirak für neutralisiert.

Die PKK wird von der Türkei, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Die marxistisch-leninistisch orientierte Organisation führt seit ihrer Gründung im Jahr 1978 einen bewaffneten Kampf gegen befeindete Gruppen und den türkischen Staat. Hauptziel ist eine Abspaltung von der Türkei und die Errichtung einer ideologischen Selbstverwaltung auf türkischem Hoheitsgebiet. Dafür setzt die PKK hauptsächlich terroristische Mittel ein. Ihre internationalen Ableger verfolgen ähnliche Ziele in ihren Ursprungsländern.