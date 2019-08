Türkische Jets neutralisieren 2 PKK-Terroristen im Nordirak

Die türkische Luftwaffe hat am Samstag im Rahmen der Operation Kralle zwei PKK-Terroristen im Nordirak neutralisiert.

Wie das türkische Verteidigungsministerium am Sonntag mitteilte, wurden die Einsätze in der Region Gara durchgeführt. Dort seien die PKK-Mitglieder außer Gefecht gesetzt worden.

Die Operation Krale ist am 27. Mai gestartet worden und zielt darauf ab, die Aktivitäten der PKK-Terroristen in der Region um Hakurk zu unterbinden. Am 13. Juli startete die Türkei die Operation Kralle 2, die als Erweiterung des Militäreinsatzes gilt.

Die PKK wird von der Türkei, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Die marxistisch-leninistisch orientierte Organisation führt seit ihrer Gründung im Jahr 1978 einen bewaffneten Kampf gegen befeindete Gruppen und den türkischen Staat. Hauptziel ist eine Abspaltung von der Türkei und die Errichtung einer ideologischen Selbstverwaltung auf türkischem Hoheitsgebiet. Dafür setzt die PKK hauptsächlich terroristische Mittel ein. Ihre internationalen Ableger verfolgen ähnliche Ziele in ihren Ursprungsländern