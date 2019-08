Generalkommandant: Berge in Van frei von PKK-Terroristen

Der Generalkommandant der Gendarmerie hat sich vor Ort über den Stand der Anti-Terror-Operation „Kıran" in der Südosttürkei geäußert und die Gebirgsregion Bulgurlu in Van für „vollständig befreit" erklärt.

„Wenn noch Elemente übrig sind, werden wir sie so schnell wie möglich beseitigen", fügte Gendarmerie-Kommandeur Arif Çetin bei einem Truppenbesuch am Mittwoch hinzu. Auf dem Berg Bulgurlu in der Provinz Van sind derzeit 3.200 Soldaten im Einsatz. „Wir arbeiten zusammen, damit unsere Flagge für immer weht", sagte er in Anwesenheit der Soldaten.

Die Operation Kıran ist am Sonntag gestartet worden. Sie wurde vom Innenministerium in Auftrag gegeben und richtet sich gegen die Terrorzellen der PKK in den Provinzen Şırnak, Hakkari und Van. Die Operation zielt auf PKK-Terroristen und ihre Verstecke ab. 129 Truppen aus 14 Bataillonen sind derzeit in den Städten, Dörfern und Tälern der Provinzen im Einsatz.

Wie Çetin betonte, wird die Operation im Dreieck zwischen den Provinzen Şırnak, Hakkari und Van bei jeder Wetterlage fortgesetzt - „Tag und Nacht (…) bei Kälte und Hitze". Die Sicherheitskräfte würden den Kampf solange fortsetzen, bis der letzte Terrorist neutralisiert sei.

Der Kommandeur würdigte die Opferbereitschaft der Soldaten, die teilweise in einer Höhe von 3.200 bis 3.650 Metern in Kämpfe verwickelt seien und versprach einen unbeirrten Kampf für „die Sicherheit unserer Bürger und unserer Nation".

Die PKK wird von der Türkei, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Die marxistisch-leninistisch orientierte Organisation führt seit ihrer Gründung im Jahr 1978 einen bewaffneten Kampf gegen befeindete Gruppen und den türkischen Staat. Hauptziel ist eine Abspaltung von der Türkei und die Errichtung einer ideologischen Selbstverwaltung auf türkischem Hoheitsgebiet. Dafür setzt die PKK hauptsächlich terroristische Mittel ein. Ihre internationalen Ableger verfolgen ähnliche Ziele in ihren Ursprungsländern.