Operation „Brecher“: 43 PKK-Terroristen seit August neutralisiert

Die türkischen Sicherheitskräfte haben bei der Operation „Brecher" im Südosten der Türkei bisher 43 PKK-Terroristen außer Gefecht gesetzt, darunter auch hochrangige Mitglieder.

Wie das Innenministerium in einer Erklärung am Mittwoch mitteilte, wurden bei der dritten Phase der Operation, die seit dem 21. September anläuft, insgesamt 16 Kämpfer der PKK neutralisiert, darunter zwei in der grauen Kategorie. Damit steigt die Zahl auf insgesamt 43 Terroristen.

Die Sicherheitskräfte konnten zudem 58 Höhlen und Verstecke der Terrororganisation identifizieren, heißt es weiter.

Die Operation „Brecher" ist am 17. August gestartet worden. Die einzelnen Phasen erstrecken sich auf Regionen in der Südosttürkei. Die dritte Phase läuft in der Gegend zwischen Siirt und Şırnak.

Die PKK wird von der Türkei, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Die marxistisch-leninistisch orientierte Organisation führt einen bewaffneten Kampf gegen befeindete Gruppen und den türkischen Staat. Hauptziel ist eine Abspaltung von der Türkei und die Errichtung einer ideologischen Selbstverwaltung auf türkischem Hoheitsgebiet. Dafür setzt die PKK hauptsächlich terroristische Mittel ein. Ihre internationalen Ableger verfolgen ähnliche Ziele in ihren Ursprungsländern.