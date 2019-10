Nordsyrien: 4 Verletzte bei Bombenanschlag in Dscharabulus

Mindestens vier Menschen sind am Samstag in der syrischen Stadt Dscharabulus durch eine Autobombe verletzt worden.

Das mit Bomben beladene Fahrzeug, das der von der Türkei unterstützten „Freien Syrischen Armee" (FSA) gehörte, explodierte in der von der Opposition kontrollierten Stadt. FSA-Mitglieder und Zivilisten seien verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Angriff von dem syrischen PKK-Ableger YPG durchgeführt worden sein.

Ein weiterer Anschlag ereignete sich in den frühen Morgenstunden in weiteren Gebieten in Nordsyrien. Dabei wurden 16 Zivilisten verletzt.

Die Türkei hatte 2016 zusammen mit der Freien Syrischen Armee die Operation „Schutzschild Euphrat" durchgeführt. Sie richtete sich gegen die sogenannten „Volksschutzeinheiten" (YPG), den syrischen Ableger der Terrororganisation PKK sowie gegen Daesh. Im Rahmen des Einsatzes wurden die Gebiete um Dscharabulus und Al-Bab befreit.