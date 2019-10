Erdoğan: US-Militär mit Rückzug aus Syrien gestartet

Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat vor seiner Abreise nach Serbien den Beginn vom Abzug des US-Militärs aus Syrien bestätigt.

Die USA hatten bereits am Sonntag angekündigt, ihre Truppen aus Nordsyrien abzuziehen. Dem war ein Telefongespräch zwischen Erdoğan und US-Präsident Donald Trump vorausgegangen.

Die Türkei verfolge den Prozess und stehe dabei im ständigen Kontakt mit der US-Seite, betonte Erdoğan. Die Türkei sei fest entschlossen, die Operation östlich des Euphrat durchzuführen.

Die Region wird derzeit von den sogenannten „Volksverteidigungseinheiten" (YPG) besetzt. Sie stellen den syrischen Ableger der Terrororganisation PKK dar. Die USA unterstützen sie dagegen mit Waffen und Spezialkräften im Kampf gegen Daesh. Die Türkei ist seit 2016 bereits zwei Mal gegen die YPG-Miliz in Nordsyrien vorgegangen.

Was die gefangenen Daesh-Terroristen in der Region angehe, so sei die von Medien verbreitete Zahl von rund 10.000 Kämpfern übertrieben, behauptete Erdoğan. Die USA würden über das weitere Verfahren entscheiden.

Der türkische Präsident kündigt zudem eine geplante Reise nach Washington an, die er voraussichtlich Anfang November antreten werde. „Natürlich wird ein Treffen von Angesicht zu Angesicht eine Gelegenheit bieten, die jüngsten Entwicklungen zu handhaben."