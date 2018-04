Moustapha Akkad: „Mohammed – Der Gesandte Gottes (1976)“ - Hommage an einen Hollywood-Regisseur

Der Film „Mohammed – Der Gesandte Gottes" (engl. Titel: The Message) ist 1976 von Moustapha Akkad gedreht worden. Seitdem sind über 40 Jahre vergangen. Zwischenzeitlich ist er in Vergessenheit geraten - wurde aber immer wieder neu entdeckt. Der Film verkörpert, so wie der englische Titel bereits anmuten lässt, eine Botschaft. Doch nicht jeder hat sie bis heute verstanden.

Erst kürzlich lief der Film wieder im deutschten Free-TV - dieses Mal auf Arte. Ich kann mich noch an meine frühe Jugend erinnern, wo ich lange nach dem Film suchen musste. Denn das Internet war noch langsam und leer - auch im Fernsehen lief er nicht. Dafür wurden aber regelmäßig monumentale Bibelfilme gezeigt - mindestens an christlichen Feiertagen wie Ostern und Weihnachten. Historische Personen verkörpert von hochkarätigen und bekannten Schauspielern, gedreht von bekannten und ihr Handwerk verstehenden Regisseuren. Diese Filme stammen fast alle aus den 1950er und 60er Jahren. Die Entstehungszeit des Islams als epochales Ereignis war in solchen Filmen nie Gegenstand der Handlung. Das hatte verschiedene Gründe: Der Islam war zum einen thematisch nicht interessant für das US-amerikanische und europäische Kino - sowohl für die Filmemacher als auch für das Publikum – und zum anderen war und ist es nach wie vor aus islamisch-theologischer Sicht problematisch, den Propheten Mohammed darzustellen.

Zwischen Horror- und Monumentalfilm

Der Film „The Message" ist zwar erst einige Jahre nach der Blütezeit des Monumentalfilms gedreht worden - doch die stiltypischen Elemente dieser Richtung wurden beibehalten.

Im Gegensatz dazu dominierten im Kino der 70er Jahre bereits satirische und kritische Filmelemente. Die Darstellungsart, die sich an historischen Vorbildern orientierte, erschien den Kritikern zumeist euphemistisch.

Der Regisseur Moustapha Akkad war einer der berühmtesten arabischen Filmemacher - und konnte auch in Hollywood Fuß fassen. Denn er studierte in den USA Theaterwissenschaften und pflegte enge Kontakte zu Hollywood-Größen. Er war auch bei der Produktion der berühmten Halloween-Reihe mit dem Psycho-Killer Michael Myers beteiligt. Darin tötete der 6-jährige Junge seine Schwester, nachdem er sie mit ihrem Freund im Schlafzimmer erwischt. Einige interpretierten den Jungen als Symbol für den archaischen Ehrenmord, der zwar in der arabischen Kultur verankert ist - mit dem Islam jedoch keine direkte Verbindung hat. Die im US-amerikanischen Kontext verarbeitete Geschichte, verdeutlicht ein gängiges Tatmotiv. Dieses entspringt hierbei der Psychologie - unabhängig der kulturellen Prägung. Daraus kann man interpretieren, dass die Kultur lediglich der weltlichen Legitimation des Mordes dient oder zur Besänftigung des Gewissens.

Akkad verstand es, seine Botschaften mittels bildgewaltigen Szenen zu vermitteln – nicht aufdringlich, sondern eher subtil, und auf den ersten Blick nicht leicht zu durchschauen.

Im Gegensatz dazu waren seine Botschaften in seinem Epos zur Entstehungszeit des Islams viel deutlicher. Hier führte er auch selbst Regie. Anders als in der Halloween-Reihe musste er jedoch keine Geschichte neu erfinden, sondern erhaltene Überlieferungen umsetzen und in den Szenen ausdrucksstark vermitteln. An dieser Stelle wäre es sicher nicht Verkehrt, auch den Beitrag des Drehbuchautors H.A.L. Craig zu erwähnen. Er war ein langjähriger Freund und schrieb auch das Drehbuch für den 1981 erschienen Film „Omar Mukhtar – Löwe der Wüste", der nach seinem Tod unter der Regie von Akkad gedreht wurde. Ein Historienfilm über den Freiheitskampf Libyens gegen die italienische Invasion im 20. Jh. Die historische Figur des Umar al Muchtar, gespielt von Anthony Quinn, verkörpert dabei die Werte und Ideale der islamischen Kultur in Nordafrika, das lange Zeit Teil des Osmanischen Reiches war. In Italien war der Film, aufgrund der als brisant empfundenen Thematik, lange Zeit verboten – Bis ins Jahr 2009. Der damalige libysche Regierungschef Muammar al-Gaddafi trug damals die Produktionskosten von insgesamt 35 Millionen Dollar.

„Finanzierung und Umsetzung von „The Message"

Die Finanzierung von „The Message" war neben der Darstellung des Propheten, den man laut islamischen Recht nicht audiovisuell wiedergeben darf, das Hauptproblem. Doch Akkad sollte für beides eine Lösung finden.

Finanziert wurde der Film von der islamischen Welt. Marokkos König Hassan, Ägyptens Präsident Sadat und auch Libyens damaliger Machthaber Gaddafi unterstützten die Produktion. Umgerechnet über 16 Millionen Euro sollen die Kosten betragen haben. Die Rollen sind teilweise erstklassig besetzt. Anthony Quinn spielt Hamza ibn ʿAbd al-Muttalib, den väterlichen Onkel des Propheten. Wie auch später im Film „Omar Mukhtar", spielt er seine Rolle ausgesprochen überzeugend und mitreißend.

Das Darstellungsproblem des Propheten Mohammed löste Akkad indem er ihn weder bildlich, noch akustisch zeigte, seine Anwesenheit jedoch spüren lies. In verschiedenen Szenen wird zu ihm gesprochen, ohne dass er gezeigt wird. Ebenso hört man ihn nicht reden, seine Worte werden von Hamza, Zaid, Bilal oder anderen Begleitern lediglich zitiert. Neben dem Propheten Mohammed werden auch seine Frau und die ersten Kalifen nicht gezeigt.

Der Film handelt von der Frühzeit des Islams zu Lebzeiten des Propheten – von der Verfolgung der ersten Anhänger durch die Quraisch, der ersten Auswanderung nach Abessinien, der Hidschra 622 sowie von den Schlachten von Badr und Uhud bis hin zur gewaltlosen Einnahme von Mekka 630.

Zwischen Kritik und Würdigung

Auch wenn das monumentale Werk unbestreitbar eine Perle der Filmgeschichte ist, hatte er bei seiner Erscheinung viele Kontroversen ausgelöst. Radikale Gruppen, die sich auf den Islam beriefen, kritisierten den Film, auch wenn der Prophet nicht zu sehen war und der Regisseur den Film sogar im Vorfeld bei muslimischen Autoritäten legitimierte. Es gab sogar Proteste auf den Straßen. Auf der anderen Seite kritisierten Leute aus der westlichen Filmwelt die Art der Darstellung der Religion. Die 1970er Jahre brachten im Kino viele Veränderungen mit sich, gefragt waren provokante Satiren oder Skandalfilme, die mit Tabus brachen. Filme, die unkritisch erschienen und eher einen anderen Zweck verfolgten, waren schlicht uninteressant – unabhängig von der Tatsächlichen Qualität des Films. Daher auch die vielen durchschnittlichen Bewertung von damaligen Filmkritikern. Sicherlich hätte man sich in diesen Reihen eine ähnliche Machart wie im Film „das Leben des Brian" gewünscht.

Als ich den Film nach langer Zeit wieder sah, hatte ich fast vergessen, wie wuchtig und emotional er war. Im Grunde spiegelte er genau das Gegenteil des derzeit vorherrschenden Islambildes in der westlichen Welt – für viele das wahre Bild, eine Utopie nach der sich die islamischen Gesellschaften sehnen. Während der Film lief, habe ich versucht alle Motive und Botschaften aufzuschreiben, die mir bei den Szenen und Gesprächen in den Sinn kamen – es waren viele Stichpunkte. Auffällig war auch jedes Mal der mir in den Sinn gekomme Vergleich zum gepredigten, aber nie zur Vollendung gekommenen Sozialismus, dessen Grundidee auf Gleichheit und Gerechtigkeit beruht. Viele, die sich später vom Sozialismus abwandten und zu islamischen Idealisten wurden oder eine Integration eines angepassten Sozialismus in der islamischen Welt versuchten, hatten irgendwann feststellen müssen, dass die materialistische Grundideologie zwar die Mägen zu sättigen gedachte, aber die Seelen in eine Leere fallen ließ. Der Islam hingegen als weltliches und geistiges Konzept vermochte beide Ebenen zu füllen. Einer der dies lyrisch zur Schau stellte war der pakistanische Nationaldichter und Denker Muhammad Iqbal. In meiner Jugend waren es unter anderem seine Werke, die mir die Folgen der geistigen Leere und Unvollkommenheit materialistischer Konzeptionen vor Augen führten.

Vorurteil und Aufklärung

Akkad war in diesem Sinne der cineastische Verfechter der islamischen Gesellschaftsutopie, die bisher in dieser Form noch nicht gezeigt wurde.

„The Message" vermittelt viele zentrale Werte des Islams, neben dem Grundgedanken von Gerechtigkeit und Gleichheit, auch Nächstenliebe, Tugendhaftigkeit, Ehrlichkeit, Solidarität, Gemeinschaftsgefühl, Arbeitswillen, Gleichwertigkeit von Mann und Frau, Anti-Rassismus, Toleranz oder Natur- und Tierschutz.

Es gibt eine Anspielung auf die gerechte Verteilung von Reichtum, der Fürsorge für Verwandte, Nachbarn und Waisenkinder. Da alle Menschen in der Gesellschaft gleich sind, wird ein horizontales Machtgefüge suggeriert. Prägend ist auch die Szene, wo die Läden offen stehen, samt den teuren Waren, weil die Anwohner gemeinsam das Gebet verrichten. Niemand sieht es für nötig für Sicherheit zu sorgen, da es scheinbar keine Kriminalität gibt. Ähnliches wird auch zu verschiedenen Epochen des Osmanischen Reiches berichtet – auch aus der Außenperspektive, von westlichen Reisenden, die ihre Erfahrungen notierten.

Das Motiv des Anti-Rassismus wird gleich zu Beginn verdeutlicht. Bilal, der von der Sklaverei befreit wird ist zudem der erste Muezzin des Islams und zugleich Sinnbild für Gleichheit unter den unterschiedlichen Ethnien und Ständen – kein Unterschied mehr zwischen Sklaven und Sklavenhaltern. Bilal gehört zu den ersten Muslimen, die Verfolgung und Folter aushalten müssen und dennoch von ihrem Weg nicht abweichen, da ihr Glaube stärker zu sein scheint, als die Qualen der Quraisch.

Ein weiteres primäres Motiv sind die Frauenrechte, die es in der Form im vorislamischen arabischen Raum nicht gab. Das Erbrecht und sogar das Recht zu leben, bekamen sie erst durch den Islam. Davor war es sogar Brauch, neugeborene Mädchen, die man als überschüssig betrachtete, einfach unter der Erde zu vergraben – lebendig. Auch auf diese Praktik wird eingegangen. Im krassen Gegensatz steht heute das in den Medien im Zusammenhang mit dem Islam gepredigte Frauenbild.

Das islamische Gebot, nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere und die Natur zu achten wird an mehreren Stellen betont – sie sollen nicht gequält werden, auch soll man sie nicht mit Lasten überladen – solche Feinheiten wurden formuliert, als man in Europa noch nicht mal den Menschen an sich zu achten vermochte. Die Botschaft Tiere zu achten und zu schützen ist besonders aus heutiger Sicht sehr bedeutsam, wenn man sich die Massentierhaltung der Moderne vor Augen hält, in der die Tiere zu Gegenständen reduziert werden.

Das Kriegsrecht, das im Westen erst im späten 19. Jh. ansatzweise formuliert wurde, war in der islamischen Kriegsethik bereits von Anfang an vorhanden. Krieg und Tötung ist nur im Verteidigungsfall legitimiert, wenn das eigene Leben und die Freiheit bedroht wird. Die verlautete Botschaft „Unterdrückt niemanden und lasst euch nicht unterdrücken" ist in diesem Sinne prägend. Kinder, Frauen, Alte, Unbewaffnete oder Arbeit verrichtende Männer, sie alle sollten vor Tod und Zerstörung bewahrt und geschützt werden – sogar die Leben und Luft spendenden Bäume sollte man nicht schädigen. In der heutigen modernen Welt, die scheinbar aufgeklärt und moralischer ist, als die alte – jedenfalls wenn man sich die Rhetorik der Akteure vor Augen führt – erscheint die Kriegsführung hingegen menschenverachtend. Spätestens nach den großen Weltkriegen wurde der Tod mechanisiert, er ereignete sich nicht mehr auf den Schlachtfeldern, Mann gegen Mann, sondern betraf alles Lebende – Mensch, Tier und Natur.

Wenn man die Botschaften des Islams richtig versteht und auslegt, dann wird einem erst der aktuelle Kontrast zum aktuell vermittelten westlichen Islambild klar, das sich von Konflikt und Unterdrückung nährt.

„Er stürmt die Herzen, nicht die Mauern" ließ Abū Sufyān im Film über den Propheten verlauten und genauso sollte die Religion auch verstanden werden.

Im Vordergrund des Films steht der revolutionäre Charakter des Islams, welcher den Frieden, das von Toleranz geprägte gesellschaftliche Leben und die zwischenmenschliche Solidarität predigte – frei von Egoismen, die in der heutigen vom Kapital bestimmten Welt, das Denken und Handeln beeinflussen.

Der Film endet mit der Rückkehr der Muslime von Medina nach Mekka und der anschließenden Zerstörung der Götzen, die symbolhaft für Vergänglichkeit und Materialismus stehen – Gott hingegen für Unvergänglichkeit und Transzendenz.

Tragischer Tod

Der Tod von Akkad ist tragisch und zugleich auch irgendwie Symbolhaft. Er war einer der Opfer des Bombenanschlags auf das Al-Hyatt-Hotel am 9. November 2005 in Aman, er erlag wenige Tage später seinen Verletzungen. Der Anschlag war nicht an ihn persönlich gerichtet, er war nur zufällig anwesend. Verantwortlich für die Anschlagsserie in der jordanischen Hauptstadt war der berüchtigte irakische Terrorist Zarqawi, aus dessen Organisationsstrukturen später Daesh entstehen sollte. Akkad wurde damit Opfer jener Menschen, gegen deren Vorstellungen er ankämpfte, jedoch nicht mit Waffen, sondern mit seiner Kunst.

Ein Film über den islamischen Herrscher Saladin, der im 12. die Dynastie der Ayyubiden gründete und Jerusalem von den Kreuzrittern zurückeroberte, konnte leider nicht mehr gedreht werden.

Saladin war nicht zuletzt für seine Freigebigkeit, Barmherzigkeit und Toleranz bekannt. Historiker Baha ad-Din schrieb, dass er bei seinem Tod lediglich 47 Silber-Drachmen und ein Goldstück besessen habe. Seine Tugenden seien so sehr bekannt, dass man sie nicht noch gesondert erwähnen müsste.

Es ist zu hoffen, dass bald ein ebenso begnadeter Regisseur wie Akkad sein unvollendet gebliebenes Vorhaben irgendwann verwirklicht.

Burak Altun hat Neuere und Neueste Geschichte, Politikwissenschaft und Islamwissenschaft an der WWU Münster studiert. Aktuell arbeitet er als freier Journalist für Daily Sabah und studiert Wissenschaftsphilosophie.