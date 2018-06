Warum hat Erdoğan gewonnen?

Die türkischen Wähler haben am 24. Juni bei den entscheidenden Parlaments- und Präsidentschaftswahlen ihre Stimme abgegeben. Erneut war die Wahlbeteiligung mit mehr als 80 Prozent hoch. Präsident Recep Tayyip Erdoğan erhielt 52,5 Prozent der Stimmen für seine Wiederwahl – dies sind rund 10 Millionen Stimmen mehr als sein stärkster Rivale. Die Gerechtigkeits- und Entwicklungspartei (AK Partei) gewann mit 42,56 Prozent erneut einen Erdrutschsieg. Die Volksallianz, bestehend aus der AK-Partei und der Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP), hat eine komfortable Mehrheit (53.66%) im Parlament. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, welches das anhaltende Vertrauen der Bevölkerung an Erdoğan und seine Partei wiederspiegelt.

Des Weiteren ist auch die Unterstützung für das neue Präsidialsystem beachtlich und folglich ist Erdoğan zum ersten Präsidenten des neuen Systems gewählt worden. In einer hart umkämpften Wahl führte Erdoğan eine effektive Kampagne und behauptete seine Popularität in der Gesellschaft. Die Oppositionsparteien erzielten zwar eine Unterstützung in der Bevölkerung, konnten aber nicht genügend Rückhalt finden, um Erdoğans starke Stellung in der türkischen Politik in Frage zu stellen. Nach 16 Jahren an der Macht und 13 Wahl- und Referendumssiegen führte Erdoğan gegenüber seinen Rivalen um mehr als 20 Prozent. Keine andere aktive politische Figur auf der Welt, außer Erdogan, kan dies von sich behaupten. Dies erklärt viel über sein politisches Genie und auch über die gesellschaftspolitischen Realitäten der Türkei, welches viele ausländische Beobachter nicht lesen können.

Erdoğan und seine Partei sind dank ihrer starken Erfolgsbilanz seit 2002 in der Türkei beliebt. Die überwältigende Mehrheit der Wähler spendet Erdoğans Führung Beifall. Die Mehrheit ist der Meinung, dass er die türkische Wirtschaft erfolgreich kräftigt und ein widerstandsfähigeres sowie umfassendes politisches System konzipiert. Auch gefällt ihnen, dass er Menschen aus verschiedenen Herkünften zusammenbringen kann, sodass sie sich in den Bereichen Wirtschaft, Politik und soziale Mobilität besser ausdrücken können. Erdoğans Erfolgsgeheimnis basiert auf seiner Geisteshaltung, die Menschen immer an die erste Stelle zu setzen. In einer endlosen Auseinandersetzung in den Partei- und Identitätspolitiken hat Erdoğan unermüdlich daran gearbeitet, den Lebensstandard von Millionen Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu erhöhen- dies durch Investitionen in Bildung, Gesundheit, Infrastruktur, Straßen, Flughäfen und Sozialwohnungen. Er war ein Verfechter der Politik der sozialen Gerechtigkeit, die zum Nutzen der städtischen und ländlichen Gemeinden im ganzen Land beigetragen hat.

Erdoğans Erfolgsgeheimnis ist nicht nur Dienst-Politik. Er hat sozialen und politischen Raum für verschiedene Identitäten geöffnet, darunter religiöse Menschen, Kurden, Aleviten und nicht-muslimische Minderheiten wie Juden, die griechisch-orthodoxe Gemeinschaft, Armenier und Assyrer. Das Verbot der kurdischen Sprache wurde aufgehoben, und Kurden können sich wie andere ethnische Gruppen frei äußern. Der Weg zur vertikalen und horizontalen sozialen Mobilität wurde ihnen geöffnet. In der Tat hat Erdoğan viele kurdische Akteure in seinen Reihen. Er baut eine starke Verbindung zu allen Teilen der türkischen Gesellschaft, einschließlich der Kurden, auf. Durch die klare Unterscheidung zwischen der PKK-Terrororganisation und den Kurden hat er sie von der Unterdrückung und Subversion dieses Terrornetzwerks befreit, das sich mehr um sein eigenes Überleben als um die wirklichen Probleme des kurdischen Volkes kümmert.

In der Außenpolitik hat er die internationale Perspektive der Türkei erweitert und sich in so unterschiedliche Regionen wie Afrika, Asien und Lateinamerika begeben. Er sieht die Außenpolitik nicht als ein Spiel, wobei eine Seite gewinnt und die andere Seite verliert: Ein NATO-Mitglied und ein Kandidatenland für die EU-Mitgliedschaft zu sein, steht nicht im Widerspruch zu den Engagements der Türkei in anderen Teilen der Welt. Tatsächlich ist eine 360-Grad-Außenpolitik für die nationalen Interessen der Türkei in der turbulenten Welt jenseits der Grenzen der Türkei notwendig. Die Bemühungen der Türkei, den unterdrückten Menschen der Welt zu helfen, haben weltweit Anklang gefunden und sind von Hunderten von Millionen Menschen in der muslimischen Welt und anderswo unterstützt worden. Erdoğans Forderung nach globaler Gerechtigkeit, die er mit seinem Slogan "Die Welt ist größer als fünf" zusammenfasst, mag einige Machtzentren irritieren, aber es geht um einen der fundamentalen Fehler der gegenwärtigen globalen Ordnung. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Menschen seinen Wahlsieg nicht nur in der Türkei, sondern auch in Palästina, Somalia, Myanmar, Afghanistan, Pakistan, Zentralasien, auf dem Balkan und vielen anderen Orten feierten. Die Opposition muss die Verantwortung für ihre eigenen Unzulänglichkeiten übernehmen. In den vergangenen 16 Jahren förderte Erdoğan die zivile Aufsicht über das Militär und untergrub die selbsternannten Wächter des türkischen Staates. Die einzige Möglichkeit, politische Macht in der Türkei auszuüben, besteht darin, die Wahlen zu gewinnen. Erdoğan stellte diese Herausforderung vor sich und gewann. Die Oppositionsparteien müssen härter arbeiten und den türkischen Wählern außerhalb ihrer Komfortzonen für Identitätspolitik und Hetzkampagnen vorsichtiger zuhören.

In den letzten Wochen hat es an Desinformation über die Wahlen in der Türkei nicht gefehlt. Einige in westlichen Medien agierten als politische Aktivisten, die Oppositionskandidaten beförderten, anstatt die Fakten vor Ort zu berichten. Ihre Voraussagen für den Fall von Erdoğan erwiesen sich nach wie vor als falsch. Ihre selektive Berichterstattung hatte eine klare Agenda, Leser und Zuschauer zu manipulieren, aber keine dieser Taktiken funktionierte. Dies wirft ernsthafte Fragen über ihre Glaubwürdigkeit auf. Schlimmer noch, sie verstehen immer noch nicht die soziale und politische Dynamik der Türkei. Diese Wahl sollte eine weitere Lektion für sie sein.

Einige ausländische Beobachter könnten den bevorstehenden Sieg Erdoğans nicht sehen, weil sie auf unzuverlässigen Informationsquellen marginaler Einzelpersonen und Gruppen angewiesen sind, die in Think-Tanks in westlichen Hauptstädten parteiische Perspektiven bieten oder Rückschlüsse auf die Türkei ziehen. Einige der selbsternannten Türkei-"Experten" verfügen nicht einmal über die grundlegenden Qualifikationen, um eine ernsthafte Analyse über die Türkei zu liefern. Bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 24. Juni ging es nicht nur um Erdoğan, sondern auch um die Opposition. Die Ergebnisse sind klar. Wenn die Türkei mit dem Präsidialsystem in eine neue Ära eintritt, bleibt sie eine Insel der Stabilität und des Wohlstands in einer Krisenregion.