Obdachloser rettet Mann nach nächtlichem Sturz in Alster vor dem Ertrinken

Ein Obdachloser hat einen nachts in die Hamburger Alster gefallenen Betrunkenen vor dem Ertrinken gerettet. Wie die Polizei in der Hansestadt am Freitag mitteilte, hörte der in einem Zelt unter einer Brücke schlafende 30-Jährige Geräusche und Hilferufe. Er zog daraufhin den Verunglückten "unter großer Kraftanstrengung" aus dem eiskalten Wasser.

Anschließend alarmierte der Obdachlose mit seinen Telefon den Rettungsdienst, der den unterkühlten 62-Jährigen versorgte und in ein Krankenhaus brachte. Dieser befand sich nach Angaben der Beamten auf dem Rückweg von einer Feier und fiel vermutlich wegen "erhöhten Alkoholkonsums" versehentlich im Innenstadtbereich ins Wasser.