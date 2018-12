In 13.000 Metern Höhe: THY-Crew hilft bei Geburt

Die Kongolesin Musuamba Michoukayembe hat am Donnerstag an Bord eines Flugzeugs der Turkish Airlines (THY) in 13.000 Metern Höhe ihr Baby zu Welt gebracht.

Knapp drei Stunden nach dem Start aus Libreville, der Hauptstadt von Gabon, setzten die Wehen bei Michoukayembe ein, die sich mit ihrem Mann – der glücklicher Weise ein Arzt ist - im Flieger befand.

Er und die Crew begannen daraufhin sofort mit den Vorbereitungen, um eine reibungslose Geburt zu ermöglichen. Dafür wurde ein Bereich im hinteren Teil des Flugzeuges bereitgestellt und abgeschirmt. Die Geburt verlief schließlich ohne Komplikationen.

Die Eltern tauften den neugeborenen Sohn auf den Namen Bennel. Nach der Landung in Istanbul wurden er und die Mutter vorerst zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Dafür war schon im Voraus ein Krankenwagen und eine frühe Landeerlaubnis angefordert worden.

„Glücklicherweise war sein Vater Arzt. Er hat uns sehr geholfen", sagte der Pilot Alper Akkaya. Er sei froh, dass am Ende alles gut gegangen sei – auch ohne Notlandung.

Auch die Flugbegleiterin Fatma Akyüz zeigte sich sichtlich erleichtert von der Aufregung. Das Flugzeug sei mit 144 Passagieren gestartet und mit 145 gelandet. „Es war ein schöner Moment für uns." Sie habe zunächst nicht bemerkt, dass die Frau schwanger gewesen sei und habe erst später erfahren, dass das Baby eigentlich zum 23. Dezember erwartet worden war.

Im April letzten Jahres hatte eine Frau aus Französisch-Guayana ebenfalls ihr Kind an Bord eines Turkish Airlines-Flugzeuges zur Welt gebracht.