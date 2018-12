Erdoğan wünscht der christlichen Gemeinde ein frohes Weihnachtsfest

In einer am Sonntag veröffentlichten Botschaft hat Präsident Recep Tayyip Erdoğan der christlichen Gemeinde ein frohes Weihnachtsfest gewünscht. Er betonte darin, dass alle damals wie heute ihren Glauben ohne Diskriminierung in der Türkei praktizieren können.

„Wir glauben, dass unsere Einheit und Zusammenarbeit stärker wird, wenn wir unsere Unterschiede als Reichtum betrachten und gegenseitigen Respekt, Gerechtigkeit und Religionsfreiheit in diesem Land weiter etablieren. Ich wünsche unseren christlichen Bürgern und der gesamten christlichen Welt ein frohes Weihnachtsfest", so Erdoğan.

Die Türkei ist die Heimat einer gemischten christlichen Gemeinschaft aus orthodoxen, katholischen und protestantischen Gläubigen, deren Wurzeln bis vor der osmanischen Herrschaft zurückreichen. Außerdem wird die Türkei als Geburtsort von St. Nikolaus angesehen, einem Bischof, der von den Orthodoxen als Heiliger anerkannt wurde und dessen Wohltätigkeit den modernen Weihnachtsmann inspirierte.

An Heilig Abend und Weihnachten sind in den zahlreichen Kirchen der Türkei Weihnachtsmessen geplant.