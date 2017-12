Selbstmordanschlag vor Geheimdienst-Gelände in Kabul: 6 Tote

Bei einem Selbstmordanschlag vor einem Gelände des afghanischen Geheimdienstes NDS in Kabul sind mindestens sechs Menschen getötet worden. Nach Angaben eines AFP-Reporters sprengte sich der Attentäter am Montagmorgen vor dem Haupteingang des Gebäudekomplexes in die Luft, als die Angestellten auf dem Weg in ihre Büros waren. Der Sprengsatz traf einen Wagen, der zu dem Zeitpunkt gerade an dem Gelände vorbeifuhr, wie ein Sprecher des Innenministeriums sagte.

Bei den sechs Toten handelte es sich demnach um Zivilisten, die in dem Auto gesessen hatten. Drei weitere Menschen wurden nach Angaben des Innenministeriums verletzt. Was genau das Ziel des Attentäters war, sei unklar, sagte der Sprecher. Das Gesundheitsministerium bestätigte die Zahl der Todesopfer, sprach jedoch nur von einem Verletzten. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand.

Erst vor einer Woche hatten bewaffnete Angreifer ein Ausbildungszentrum des NDS in der afghanischen Hauptstadt gestürmt. Die Terrororganisation Daesh reklamierte den Angriff für sich.

Die Terrorgruppen Daesh und Taliban hatten ihre Angriffe auf Sicherheitskräfte und Moscheen in der afghanischen Hauptstadt in den vergangenen Monaten intensiviert. Kabul gilt inzwischen als einer der gefährlichsten Orte für Zivilisten in dem Land.