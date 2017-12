Bericht: Türkische Truppen verhindern Putsch in Katar

Türkische Truppen spielten laut einem Bericht eine große Rolle dabei, einen politischen Putsch gegen den katarischen Emir Scheich Tamim bin Hamad al-Thani während einer der größten politischen Krisen im Nahen Osten zu verhindern. Am 5. Juni hatten Saudi-Arabien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und weitere Länder die diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen und verhängten eine Verkehrs- und Handelsblockade, weil sie das Land beschuldigen, den Terrorismus zu unterstützen.

Der Kolumnist der Tageszeitung „Yeni Şafak", Mehmet Acet, behauptete, dass die türkischen Truppen die Residenz des katarischen Emirs in Doha in der ersten Nacht der Krise geschützt hätten. Somit hätten sie einen politischen Staatsstreich verhindert und zur nationalen Souveränität und Stabilität des Landes in der Region beigetragen.

„Die saudischen und VAE-Truppen hatten keine Chance, den katarischen Emir zu stürzen und mussten auf halbem Weg zurückgehen", hieß es im Artikel.

Ein Regierungsmitglied, das namentlich nicht genannt werden wollte, bestätigte, dass am 5. Juni fast 200 türkische Soldaten den Befehl erhielten, die Residenz des katarischen Emirs während der Nacht zu schützen, falls irgendwelche Kräfte versuchen sollten, dem Emir zu schaden oder ihn zu stürzen.

Die Flugzeuge der türkischen Luftwaffe waren Berichten zufolge auch in der Nacht einsatzbereit.

Der Stationierung zum Schutz der Residenz erfolgte, nachdem Präsident Recep Tayyip Erdoğan ein Telefongespräch mit dem katarischen Emir gehalten hatte.

Der Emir hatte Berichten zufolge Erdoğan gebeten, Maßnahmen zu ergreifen und Doha zu schützen, bevor die saudischen und die VAE-Truppen einen Staatsstreich versuchen konnten.

Außer den diplomatischen Bemühungen zur Lösung der Golf-Krise, hat die Türkei auch Nahrungsmittel geschickt, um Katar dabei zu helfen, gegen das Embargo zu wirken.