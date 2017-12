Israelische Siedler stürmen palästinensische Schule

Israelische Siedler stürmten am Donnerstagmorgen eine palästinensische Schule im von Israel besetzten Westjordanland und griffen dabei Schüler und Lehrer an. Dies gab der offizielle Vertreter der Palästinensischen Autonomiebehörde, Ghassan Daghlas, gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu bekannt. Einer der Aufgaben von Daghlas ist es, die israelische Siedlungsexpansion im Norden des Westjordanlands zu verfolgen.

15 zionistische Siedler sollen die Burin Schule in der Stadt Nablus im Westjordanland gestürmt haben. Dort sollen die Angreifer die Schüler attackiert und die Fahrzeuge der Lehrer demoliert haben.

Der Vorfall habe zu einer größerem Auseinandersetzungen zwischen den palästinensischen Schülern und den Siedlern geführt - bis die israelische Armee eingegriffen hätte, so Daghlas.

Die israelischen Truppen sollen jedoch eher die Schüler ins Visier genommen haben, statt die Aggressoren. Gummigeschosse und Tränengas hätten die israelischen Sicherheitskräfte auf die Schüler gefeuert.

Nach Angaben von palästinensischen Behörden leben rund 40.000 jüdische Siedler in der Nähe der palästinensischen Stadt Nablus - in 39 Siedlungen und Siedler-Außenposten. Von dort aus führen sie vermehrt Angriffe auf Palästinenser und ihr Eigentum aus – in den meisten Fällen ohne rechtliche Konsequenzen befürchten zu müssen.