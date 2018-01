Bericht: USA gibt Israel grünes Licht zur Ermordung des iranischen Generals Soleimani

Laut einem Bericht der kuwaitischen Zeitung Al-Jarida ist Israel „am Rande" der Ermordung von Qassem Soleimani gewesen, dem Kommandeur der al-Quds-Einheit, einer Division der iranischen Revolutionsgarden (IRGC). Die USA hätten jedoch Teheran gewarnt und so die Operation vereitelt.

Das Paradoxe: Washington habe nun Israel grünes Licht für die Ermordung von Soleimani gegeben.

Die Zeitung Al-Jarida, die in den letzten Jahren mit exklusive Storys aus Israel von sich reden ließ, berief sich bei dem Bericht auf eine Quelle in Jerusalem, die gesagt haben soll, es gebe „eine amerikanisch-israelische Übereinkunft", dass Soleimani eine „Bedrohung für die Interessen beider Länder in der Region" ist.

Die Abmachung zwischen Israel und den Vereinigten Staaten, so der Bericht, komme drei Jahre nach dem vereitelten Mordversuch an dem General.

Israel sei vor drei Jahren kurz davor gewesen, Soleimani in der Nähe von Damaskus zu ermorden, die Vereinigten Staaten hätten die iranische Führung jedoch vorzeitig gewarnt und die Mordpläne enthüllt. Israel habe zu der Zeit die Spuren des iranischen Generals genau verfolgt.

Der Vorfall, so der Bericht, „löste eine scharfe Meinungsverschiedenheit zwischen den israelischen und amerikanischen Sicherheits- und Geheimdienstapparaten (...) aus."

Auch der als „Abu Baker" (Mohammad Reda Falah Zadeh) bekannte Iranische Kommandeur, der in Syrien im Einsatz ist, könne möglicherweise in der Abschussliste stehen.