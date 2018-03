Ankara kritisiert „Gewaltexzess" Israels in Gaza

Die Türkei hat am Freitag Israels unverhältnismäßige Gewaltanwendung gegen Palästinenser bei den Demonstrationen im Gazastreifen verurteilt. Am Freitag waren dabei mindestens 17 Menschen durch israelische Sicherheitskräfte getötet worden.

Israel müsse die Gewalt einstellen – dies führe lediglich zu weiteren Spannungen in der Region, so die Erklärung des Außenministeriums, in der zudem die Besorgnis über Todesfälle und Verletzungen aufgrund Israels exzessiver Gewaltanwendung geäußert wurde.

Die Türkei fordere die internationale Gemeinschaft auf, ihrer Verantwortung, Israel von dieser aggressiven Haltung abzuhalten, nachzukommen, heißt es in der Erklärung.

Auch der Präsidentschaftssprecher Ibrahim Kalın veröffentlichte eine Erklärung, in der er die israelische Gewaltanwendung gegen friedliche Demonstranten scharf verurteilt.

Die „systematische Gewalt gegen die Palästinenser" müsse sofort beendet werden. Kalın forderte neben der USA auch die internationale Gemeinschaft auf, gegen die „inakzeptablen Menschenrechtsverletzungen" Israels vorzueghen.

Am frühen Freitag hatten sich tausende Palästinenser im Gazastreifen an der östlichen Grenze des Streifens versammelt, wo sie für ihr Recht appellierten, in ihre von Israel geraubten Häuser im historischen Palästina zurückzukehren. Die Demonstrationen liefen unter dem Namen „Marsch der Rückkehr"

Mindestens 18 waren am Freitag von israelischen Truppen getötet worden, mindestens 1400 wurden verletzt.

Die Kundgebungen wurden von praktisch allen palästinensischen Fraktionen unterstützt, die wiederholt die friedliche Natur des Ereignisses betont hatten.

Die Demonstrationen am Freitag überschnitten sich auch mit dem Jahrestag, der an die Ermordung von sechs Palästinensern durch die israelischen Streitkräfte im Jahr 1976 erinnert.