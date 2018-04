Israels Verteidigungsminister Lieberman lehnt Gaza-Untersuchung ab

Israels Verteidigungsminister Awigdor Lieberman hat Forderungen nach einer unabhängigen Untersuchung der tödlichen Schüsse auf Palästinenser an der Grenze zum Gazastreifen zurückgewiesen.

"Die israelischen Soldaten haben getan, was nötig war", sagte Lieberman am Sonntag im Armee-Hörfunk. Alle von ihnen verdienten eine Auszeichnung.

Am frühen Freitag hatten sich tausende Palästinenser im Gazastreifen an der östlichen Grenze des Streifens versammelt, wo sie für ihr Recht appellierten, in ihre von Israel geraubten Häuser im historischen Palästina zurückzukehren. Die Demonstrationen liefen unter dem Namen „Marsch der Rückkehr".

Mindestens 18 Palästinenser waren am Freitag von israelischen Truppen getötet worden, mindestens 1.400 wurden verletzt.

Die Kundgebungen wurden von praktisch allen palästinensischen Fraktionen unterstützt, die wiederholt die friedliche Natur des Ereignisses betont hatten.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle gefordert. Dem schlossen sich die EU-Außenbeauftragte Federcica Mogherini, Amnesty International und die linksgerichtete israelische Opposition an.

Am Samstag wurden bei erneuten Zusammenstößen nach palästinensischen Angaben etwa 70 Menschen durch Schüsse verletzt. Die Palästinenser fordern ein Recht auf Rückkehr in Gebiete, die heute zu Israel gehören. Israel lehnt dies ab. Die Protestaktionen sollen noch wochenlang andauern.