Frankreich ruft Israel nach Tötungen in Gaza zu Zurückhaltung auf

Nach den zahlreichen Tötungen der israelischen Soldaten im Gazastreifen hat die französische Regierung Israel lediglich zur Zurückhaltung aufgerufen. Die Behörden hätten die Pflicht, Zivilisten zu schützen, erklärte eine Sprecherin des Außenministeriums am Sonntag in Paris. Zudem hätten die Palästinenser das Recht, friedlich zu demonstrieren.

Am frühen Freitag hatten sich tausende Palästinenser im Gazastreifen an der östlichen Grenze des Streifens versammelt, wo sie für ihr Recht appellierten, in ihre von Israel geraubten Häuser im historischen Palästina zurückzukehren. Die Demonstrationen liefen unter dem Namen „Marsch der Rückkehr"

Mindestens 18 waren am Freitag von israelischen Truppen getötet worden, mindestens 1400 wurden verletzt.

Die Kundgebungen wurden von praktisch allen palästinensischen Fraktionen unterstützt, die wiederholt die friedliche Natur des Ereignisses betont hatten.

Die Demonstrationen am Freitag überschnitten sich auch mit dem Jahrestag, der an die Ermordung von sechs Palästinensern durch die israelischen Streitkräfte im Jahr 1976 erinnert.