Israel tötet neun Palästinenser - mehr als 1300 verletzt

Bei den Protesten an der Grenze des Gazastreifens zu Israel sind nach palästinensischen Angaben neun Menschen getötet und 1354 weitere verletzt worden. Ein Sprecher der Gesundheitsbehörde in Gaza teilte weiter mit, unter den Toten vom Vortag seien auch ein palästinensischer Journalist und ein 16-Jähriger. 491 Menschen hätten Schussverletzungen erlitten.

Nach Angaben der israelischen Armee beteiligten sich am Freitag rund 20 000 Palästinenser an den Protesten und Ausschreitungen entlang der Grenze. Sie zündeten an vielen Orten Autoreifen an, um eine «Rauchwand» zu schaffen. Durch diese wollten sie die Scharfschützen Israels entgehen.

Die Palästinenserproteste sollen noch bis Mitte Mai dauern. Israel feiert am 14. Mai den 70. Jahrestag seiner Staatsgründung. Am gleichen Tag soll die US-Botschaft auf Beschluss von US-Präsident Donald Trump nach Jerusalem umziehen. Mehr als 700.000 Palästinenser wurden im Zuge der israelischen Staatsgründung vertrieben und ihre Besitztümer geraubt. Sie fordern ein Rückkehrrecht auf ihr enteignetes Land.

Wie die palästinensische Gesundheitsbehörde in Gaza weiter mitteilte, sind bei den Protesten am Freitag auch Frauen und Kinder verletzt worden. Viele Menschen klagten über die Folgen von Schussverletzungen sowie Beschwerden nach dem Einsatz von Tränengas. Auch unter den Verletzten sollen palästinensische Journalisten sein.

Am Freitag vergangener Woche hatten zehntausende Palästinenser an der Grenze zu Israel überwiegend friedlich für ein Rückkehrrecht vertriebener Palästinenser demonstriert. Durch israelische Truppen wurden dabei 19 Palästinenser getötet und laut palästinensischen Behördenangaben mehr als 750 weitere durch scharfe Munition verletzt.

Insgesamt kamen seit Karfreitag beim schlimmsten Ausbruch der Gewalt seit 2014 mindestens 31 Palästinenser ums Leben, mehr als 2800 wurden verletzt.

Das harte Vorgehen der israelischen Armee löste international Kritik aus - Sanktionen oder ähnliche Maßnahmen blieben jedoch aus. UN-Generalsekretär Antonio Guterres mahnte Israel lediglich zur Zurückhaltung. Opfer müssten vermieden werden, Zivilisten müsse das Recht auf friedliche Demonstrationen gewährt werden, betonte er.

Die härteste Kritik an den israelischen Tötungen kam mitunter von der Türkei. Präsident Erdoğan bezeichnete Netanjahu als "Terrorist" und Israel als "Terrorstaat".

Die Bundesregierung äußerte sich hingegen lediglich "besorgt" über möglicherweise gezielte Schüssen der israelischen Armee auf Palästinenser. Im Vorfeld waren Videos viral gegangen, die die gezielten Tötungen von unbewaffneten Menschen zeigen. Alle Maßnahmen zur Verteidigung von Israels Sicherheitsinteressen müssten "verhältnismäßig" sein, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Freitag in Berlin. "Demonstranten dürfen nicht beschossen werden", betonte er. Ebenso dürfe auf palästinensischer Seite das Recht auf freie Meinungsäußerung und friedlichen Protest nicht missbraucht werden.

Die Hamas kündigte finanzielle Unterstützung für Hinterbliebene von Toten sowie Angehörige von Verletzten an. Demnach sollen Hinterbliebene 3000 Dollar (rund 2450 Euro), die Angehörigen von Schwerverletzten 500 Dollar (rund 400 Euro) und von mittelschwer Verletzten 200 Dollar (rund 160 Euro) erhalten, hieß es in einer Mitteilung der Organisation am Donnerstag.