Assad-Regime verkündet Einigung auf Evakuierung von Duma

Das syrische Regime hat sich nach eigenen Angaben mit der Oppositionsgruppe Dschaisch al-Islam auf eine Evakuierung der Oppositionshochburg Duma geeinigt. Sämtliche verbliebenen Oppositionskämpfer sollten die vor den Toren von Damaskus gelegene Stadt binnen 48 Stunden verlassen, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Sana am Sonntag.

Der Einigung zufolge sollen die Kämpfer von Dschaisch al-Islam von Duma in die Oppositionshochburg Dscharablus im Norden des Landes gebracht werden. Im Gegenzug für ihren freien Abzug aus Duma sollten die Opposition mehrere Geiseln freilassen. Laut Sana fuhren am Sonntagnachmittag dutzende Busse in die Stadt, mit denen die Kämpfer fortgebracht werden sollten.

Bereits vor mehreren Tagen hatte es Pläne zum Abzug von Dschaisch al-Islam aus Duma gegeben, die jedoch scheiterten. Am Freitag und Samstag hatten syrische und russische Kampfflugzeuge die Stadt dann erneut intensiv bombardiert. Nach Berichten von Rettungskräften wurde dabei auch Chlorgas eingesetzt, dutzende Menschen wurden nach Angaben von Aktivisten getötet. Die syrische und die russische Regierung bestritten jeglichen Giftgaseinsatz.

Duma ist das letzte Gebiet in der Region Ost-Ghuta, das bislang noch in der Hand der Opposition ist. Die Regimearmee hatte vor mehreren Wochen mit einer Offensive zur Eroberung Ost-Ghutas begonnen.