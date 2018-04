Mindestens 70 Tote bei Giftgasangriff in Syrien

Das syrische Assad-Regime hat Berichten zufolge erneut einen Giftgasangriff durchgeführt. Bei den schweren Luftangriffen auf die von Oppositionellen gehaltene Stadt Duma in der Region Ost-Ghuta seien chemische Bomben eingesetzt worden, teilten die Hilfsorganisationen Syrian American Medical Society (SAMS) und Weißhelme mit. Die USA erklärten, sollten die grauenerregenden Berichte zutreffen, müsse die internationale Gemeinschaft umgehend reagieren.

Der Hilfsorganisation SAMS zufolge traf eine Bombe mit Chlorgas ein Krankenhaus in Duma. Dabei seien sechs Menschen getötet worden. Ein zweiter Angriff mit verschiedenen Chemikalien habe ein Gebäude in der Nähe getroffen. Dabei seien 35 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten Opfer seien Frauen und Kinder gewesen. Die Organisation werde mit den Vereinten Nationen sowie den Regierungen in den USA und Europa Kontakt aufnehmen. Im Internet kursierten Videos mit rund einem Dutzend Leichen von Kindern, Frauen und Männern, von denen einige Schaum vor dem Mund hatten.

Auch die Hilfsorganisation UOSSM geht von einem Giftgasangriff aus. Sier bezifferte die Zahl der Toten am Sonntag mit "weit über 100". Es sei über den Geruch von Chlor berichtet worden, Retter glaubten jedoch an die Verwendung von Sarin-Gas, sagte ein Sprecher. "Das ist eine der schlimmsten chemischen Attacken in der syrischen Geschichte", erklärte der UOSSM-Vorsitzende Ghanem Tayara am Samstag. Die Berichte konnten zunächst nicht unabhängig verifiziert werden.

Das US-Außenministerium kündigte an, die verstörenden Berichte zu überprüfen. Das syrische Regime habe bereits Giftgas gegen das eigene Volk eingesetzt. Auch Russland trage dafür Verantwortung. "Russland muss seine Unterstützung von Assad sofort einstellen und mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, um weitere barbarische Chemiewaffenangriffe zu verhindern." Syrien hatte 2013 einer von Russland und den USA mit ausgehandelten Vereinbarung zugestimmt, wonach es seine Chemiewaffen zerstört.